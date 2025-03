VANTAGEM TRICOLOR

Bahia bate o Vitória por 2x0 e abre boa vantagem na final do Baianão

Gabriel Xavier e Erick Pulga marcaram os gols do Esquadrão na Fonte Nova

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2025 às 20:04

Gabriel Xavier comemora gol do Bahia sobre o Vitória Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O primeiro Ba-VI das finais do Campeonato Baiano terminou com boa vantagem azul, vermelha e branca. O Bahia se deu melhor diante do rival Vitória na Arena Fonte Nova e saiu com o triunfo por 2x0, na noite deste domingo (16). Gabriel Xavier abriu o placar ainda no início da partida e Erick Pulga ampliou no fim do primeiro tempo. O Esquadrão ainda teve um pênalti a seu favor na etapa final, mas Lucas Arcanjo pegou a cobrança de Lucho Rodríguez.>

Com o resultado, o tricolor pode até perder o jogo de volta por um gol de diferença que ainda será campeão. Já o Leão precisa de pelo menos três gols de saldo para conquistar o título no tempo regular. Se o rubro-negro ganhar por dois gols de diferença, a definição do troféu estadual será nos pênaltis.>

O duelo de volta está marcado para o próximo domingo (23), às 16h (horário de Brasília), no Barradão. Antes da partida decisiva, porém, os dois times têm compromisso pela Copa do Nordeste. O Bahia irá enfrentar o CSA na quarta-feira (19), às 19h, no Rei Pelé. Um pouco mais tarde, às 21h30, será a vez do Vitória receber o Sport em casa.>

O jogo>

Os dois times foram escalados com mudanças. No lado tricolor, o atacante Ademir foi vetado devido a um desconforto muscular, e Cauly ficou com a vaga. Além disso, o zagueiro Gabriel Xavier e o lateral direito Santi Arias retornaram ao time, nos lugares de Luciano Juba e Gilberto, respectivamente.>

Na equipe rubro-negra, o técnico Thiago Carpini optou por uma escalação com três zagueiros, com Edu, Neris e Lucas Halter. Já o ataque foi formado por Janderson e Fabri, enquanto Gustavo Mosquito começou no banco.>

O clássico não demorou muito para ter o placar aberto. Ainda aos 6 minutos, Everton Ribeiro cobrou falta pela esquerda, Gabriel Xavier mandou uma bomba de cabeça e mandou para o fundo das redes: 1x0 para o Bahia. O anfitrião continuou pressionando e poderia ter ampliado logo na sequência, após apertar na saída de bola rubro-negra. Pulga ficou com a redonda, girou e acionou Jean Lucas. O camisa 6 bateu forte, só que para fora.>

A resposta do Vitória veio imediatamente, aos 8 minutos. Fabri brigou com os marcadores dentro da área, e a bola sobrou para Willian Oliveira. O volante bateu, mas mandou por cima do gol. A partir daí, o rubro-negro equilibrou a posse de bola, mas não colocava o goleiro Marcos Felipe para trabalhar. O mesmo com o Bahia, que também não criava oportunidades claras de gols.>

Na reta final da etapa, uma confusão: Neris ficou caído, reclamando de cabeçada de Everton Ribeiro, e os jogadores visitantes pediram expulsão do camisa 10 do Esquadrão. Nos acréscimos, quando parecia que o clássico iria para o intervalo com o placar magro, o Bahia voltou a mostrar seu poder. Arias lançou pela direita, Neris perdeu a disputa na corrida com Pulga e acabou desarmado. O atacante tricolor girou e bateu cruzado, na saída de Lucas Arcanjo, para fazer o 2x0 na Fonte Nova, aos 46 minutos.>

Em desvantagem no marcador, o Vitória voltou para o segundo tempo com uma mudança: Gustavo Mosquito no lugar de Wellington Rato. Porém, ainda no primeiro minuto, Pulga foi derrubado por Neris e o árbitro assinalou o pênalti. Mas, o que tinha grandes chances de ser o terceiro gol azul, vermelho e branco acabou com um banho de água fria: Lucas Arcanjo pulou para a esquerda e defendeu a cobrança de Lucho Rodríguez. >

O Leão teve boa oportunidade para descontar aos 13, em uma cobrança de falta de Jamerson, só que a bola foi direto para fora. Dois minutos depois, foi a vez do Esquadrão ter chance com falta. Everton Ribeiro cobrou, Cauly dominou girando e bateu, também para fora. O Bahia voltou a fazer pressão na reta final do duelo. Aos 43, Nestor recebeu livre, dentro da área, e bateu forte, mas Arcanjo impediu. Pouco depois, foi a vez de Erick subir livre dentro da área, mas a cabeçada foi para fora.>

FICHA TÉCNICA>

Bahia 2x0 Vitória - final do Campeonato Baiano (jogo de ida)>

Bahia: Marcos Felipe, Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Ramos Mingo; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Erick), Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor) e Cauly (Michel Araújo); Pulga (Luciano Juba) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.>

Vitória: Lucas Arcanjo, Cáceres, Edu, Neris (Ronald Lopes) e Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira (Osvaldo) e Wellignton Rato (Gustavo Mosquito); Fabri (Lucas Braga) e Janderson (Carlinhos). Técnico: Thiago Carpini.>

Local: Fonte Nova, em Salvador>

Gols: Gabriel Xavier, aos 6 minutos, e Erick Pulga, aos 46 minutos do primeiro tempo;>

Cartão amarelo: Lucho Rodríguez e Kanu (Bahia); Wellington Rato, Lucas Halter, Osvaldo e Carlinhos (Vitória);>

Público: 42.384 pagantes>

Renda: R$ 1.325.210,00>

Arbitragem: Rafael Klein (Rio Grande do Sul), auxiliado por Bruno Boschilia (Paraná) e Guilherme Dias Camilo (Minas Gerais)>