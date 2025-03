DARIA O VERMELHO?

Era para expulsão? Cabeçada de Everton Ribeiro gera polêmica no Ba-Vi; veja e vote

Torcedores rubro-negro reclamaram do lance envolvendo o camisa 10 tricolor e o zagueiro Neris

Os torcedores do Vitória reclamaram bastante de um lance envolvendo o meia Everton Ribeiro e o zagueiro Neris no Ba-Vi deste domingo (16), no primeiro clássico da final do Campeonato Baiano. Aos 41 minutos da partida na Fonte Nova, os jogadores começaram a discutir, até que o camisa 10 tricolor acertou uma cabeçada no defensor rubro-negro, que caiu no chão segundos depois.>