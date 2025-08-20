Acesse sua conta
Bahia e Vitória avançam às quartas de final da Copa do Nordeste sub-20

Esquadrãozinho e Leãozinho vencem seus últimos jogos da fase inicial e garantem mando de campo nas quartas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 21:13

Bahia e Vitória estão nas quartas da Copa do Nordeste sub-20
Bahia e Vitória estão nas quartas da Copa do Nordeste sub-20 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia e Karla Porto/EC Vitória

Em uma tarde de quarta-feira (20) de celebração para o futebol de base baiano, Bahia e Vitória se classificaram para as quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20. As duas equipes garantiram a liderança de seus respectivos grupos e venceram seus últimos jogos da fase inicial jogando em casa.

O Bahia confirmou sua vaga de forma convincente ao golear o IAPE-MA por 3 a 0, no CT Evaristo de Macedo. O atacante Carioca (2x) e Sidney, foram os autores dos gols da partida. Com o resultado, o Esquadrãozinho finalizou a fase de grupos na primeira posição do Grupo C, somando sete pontos fruto de duas vitórias (4x0 sobre o Sport-PB e 3x0 sobre o IAPE) e um empate (0x0 com o Retrô-PE).

Já o Vitória também fez a sua parte e venceu o Americano-MA por 2 a 1, em jogo disputado no Barradão. Waldemir e Alexsandro Faísca marcaram os gols que garantiram os três pontos para o Leãozinho. A equipe rubro-negra chegou aos sete pontos e liderou o Grupo D com duas vitórias em casa (3x2 sobre o Sport e 2x1 sobre o Americano) e um empate fora (2x2 com o Cruzeiro-PB).

Com a classificação assegurada, as equipes agora se preparam para os jogos únicos das quartas de final, ambos com o mando de campo a seu favor. O Bahia enfrentará o Piauí no CT Evaristo de Macedo, enquanto o Vitória medirá forças com o CRB no Barradão. As datas e horários dos jogos ainda serão definidas.

O Tricolor baiano vai em busca do seu segundo título da competição. O Vitória, por sua vez, ostenta o status de maior campeão do torneio, com seis conquistas, e agora mira o hepta para reafirmar sua força na categoria.

