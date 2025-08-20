Bahia x Ceará: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17:30
Vivendo grande fase na temporada, o Bahia recebe o Ceará nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Arena Fonte Nova, em duelo decisivo pela semifinal da Copa do Nordeste 2025. Embalado por bons resultados no Brasileirão e sonhando com o seu quinto título regional, o Tricolor tenta avançar à final diante de um rival tradicional. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.
O clássico nordestino terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 (TV fechada), e pelos serviços de streaming Disney+ e Premiere.
Bahia venceu Corinthians
Com campanha consistente na Copa do Nordeste, o Esquadrão foi líder do Grupo B e eliminou o Fortaleza nas quartas de final. Em ótima fase na temporada sob o comando de Rogério Ceni, o time venceu seis dos oito jogos disputados no torneio e chega confiante, mesmo com os desfalques de Kanu, Rodrigo Nestor e Erick, lesionados.
Terceiro colocado no Grupo B, o Vozão precisou dos pênaltis para passar pelo Sport nas quartas. A equipe de Léo Condé aposta na força coletiva e na tradição no torneio (campeão em 2015 e 2020) para tentar surpreender fora de casa, mesmo com as ausências de Fernando Miguel, Fernandinho e Luiz Otávio.
Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.