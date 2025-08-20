Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia x Ceará: saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações

Confronto entre baianos e cearenses ocorre nesta quarta-feira (20), a partir das 21h30

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17:30

Bahia x Ceará
Bahia x Ceará Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Vivendo grande fase na temporada, o Bahia recebe o Ceará nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Arena Fonte Nova, em duelo decisivo pela semifinal da Copa do Nordeste 2025. Embalado por bons resultados no Brasileirão e sonhando com o seu quinto título regional, o Tricolor tenta avançar à final diante de um rival tradicional. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Ceará ao vivo

O clássico nordestino terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 (TV fechada), e pelos serviços de streaming Disney+ e Premiere.

Bahia venceu Corinthians

Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 16
Letícia Martins/EC Bahia por Letícia Martins/EC Bahia

Bahia

Com campanha consistente na Copa do Nordeste, o Esquadrão foi líder do Grupo B e eliminou o Fortaleza nas quartas de final. Em ótima fase na temporada sob o comando de Rogério Ceni, o time venceu seis dos oito jogos disputados no torneio e chega confiante, mesmo com os desfalques de Kanu, Rodrigo Nestor e Erick, lesionados.

Ceará

Terceiro colocado no Grupo B, o Vozão precisou dos pênaltis para passar pelo Sport nas quartas. A equipe de Léo Condé aposta na força coletiva e na tradição no torneio (campeão em 2015 e 2020) para tentar surpreender fora de casa, mesmo com as ausências de Fernando Miguel, Fernandinho e Luiz Otávio.

Leia mais

Imagem - Bahia oficializa contratação de atacante pivô de polêmica com o Corinthians

Bahia oficializa contratação de atacante pivô de polêmica com o Corinthians

Imagem - Bahia encaminha contratação do atacante argentino Mateo Sanabria

Bahia encaminha contratação do atacante argentino Mateo Sanabria

Imagem - Relembre os confrontos históricos entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste

Relembre os confrontos históricos entre Bahia e Ceará pela Copa do Nordeste

Prováveis escalações de Bahia x Ceará

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Kayky e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Ceará
  • Campeonato: Copa do Nordeste 2025 – Semifinal
  • Data: Quarta-feira, 20 de agosto de 2025
  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
  • Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)
  • Assistentes: Márcio Iglesias Araújo Silva (PI) e Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI)
  • VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Mais recentes

Imagem - Bahia encaminha contratação de zagueiro promissor da base do Vasco

Bahia encaminha contratação de zagueiro promissor da base do Vasco
Imagem - Veja quanto o Bahia pode faturar se avançar à final da Copa do Nordeste

Veja quanto o Bahia pode faturar se avançar à final da Copa do Nordeste
Imagem - Fábio vira jogador com mais partidas disputadas no futebol mundial

Fábio vira jogador com mais partidas disputadas no futebol mundial

MAIS LIDAS

Imagem - Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos
01

Veja 5 opções de corte de cabelo que afinam o rosto e rejuvenescem mulheres acima dos 40 anos

Imagem - Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime
02

Mulher morta a marretadas pelo marido era contadora e deixa duas filhas, que presenciaram crime

Imagem - Justiça dá 20 dias para Jerônimo se explicar sobre pedidos de empréstimos
03

Justiça dá 20 dias para Jerônimo se explicar sobre pedidos de empréstimos

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro