Bahia encaminha contratação do atacante argentino Mateo Sanabria

Atacante de 21 anos, do Al Ain, chega para brigar por posição com Erick Pulga

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:26

Mateo Sanabria
Mateo Sanabria Crédito: Reprodução/ @mateonaim4

O Bahia demorou a se movimentar no mercado de transferências, mas, quando resolveu agir, acelerou de vez. Depois de anunciar as chegadas do goleiro João Paulo e do jovem Kauê Furquim, o Esquadrão está muito próximo de acertar a contratação do atacante argentino Mateo Sanabria, do Al-Ain. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista João Gabriel Leiro e confirmada pelo CORREIO.

O interesse no jogador de 21 anos não é recente, mas as negociações estavam travadas. O que destravou o processo foi a mudança na proposta do Bahia: de um empréstimo com opção de compra para uma aquisição em definitivo.

Sanabria atua como ponta-esquerda, mesma posição de Erick Pulga, que se recupera de lesão. Ele chega ao tricolor para ser uma alternativa imediata ao camisa 16 e ampliar o leque ofensivo do técnico Rogério Ceni.

Revelado pelo Lanús, o atacante estreou como profissional em 2022, temporada em que disputou 22 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. No ano seguinte, fez apenas três jogos pelo clube formador antes de ser emprestado ao Central Córdoba, onde balançou as redes três vezes em 11 partidas.

No início de 2024, voltou ao Central Córdoba por novo empréstimo, anotando dois gols em 18 jogos, até retornar ao Lanús. Lá, atuou em apenas quatro partidas, com um gol e uma assistência, antes de ser negociado com o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos.

Foi justamente no futebol árabe que Sanabria viveu sua melhor fase até agora. Na temporada 2024/25, disputou 33 jogos (14 como titular), marcou seis gols e deu duas assistências.

