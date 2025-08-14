Bahia paga R$ 14 milhões para tirar atacante revelação do Corinthians

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:51
O Bahia demorou a se movimentar no mercado de transferências do segundo semestre, mas agora parece ter acelerado o ritmo. Após encaminhar a saída de Marcos Felipe e fechar com o goleiro João Paulo, o Esquadrão acertou a contratação do atacante Kauê Furquim, de apenas 16 anos, que estava no Corinthians. Para concretizar a negociação, o Bahia pagou a multa rescisória de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem atleta com o clube paulista. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo CORREIO.
Embora ainda estivesse vinculado às categorias de base, Kauê vinha participando dos treinamentos com o elenco profissional do Timão no CT Joaquim Grava. O garoto, inclusive, chegou a ser relacionado e ficou no banco de reservas nos jogos contra Ceará e Fortaleza, ambos pelo Brasileirão. A notícia pegou a diretoria corintiana de surpresa. Nos bastidores, o clube avalia se há alguma possibilidade de reverter a perda do jogador.
De acordo com a legislação, a multa rescisória para transferências entre clubes brasileiros equivale a duas mil vezes o salário do atleta no momento da assinatura do contrato. O Corinthians firmou o primeiro vínculo profissional com Kauê em abril deste ano, estipulando ainda uma multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 331 milhões, na época) para clubes do exterior.
Na atual temporada, defendendo as categorias de base do Corinthians, o atacante disputou 20 partidas somando sub-17 e sub-20. Foram 13 jogos pelo sub-17, com dois gols marcados, e cinco pelo sub-20, sem participações diretas em gols.
De olho no fortalecimento da base, além de garantir a chegada de Kauê Furquim, o Bahia tentou recentemente contratar outra promessa: o zagueiro Iago, do Flamengo. O clube baiano apresentou uma proposta de 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões), que incluía ainda 20% de uma futura venda. O Flamengo, no entanto, recusou a oferta e informou que não pretende negociar atletas das categorias de base até o fim da temporada. A informação também foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo CORREIO.
Iago é capitão da equipe sub-20 que disputará a final da Copa Intercontinental contra o Barcelona, no próximo dia 23, no Maracanã. Apesar disso, o defensor ainda não teve oportunidades no time profissional: em 2023, sequer entrou em campo e foi relacionado para o banco de reservas em apenas três partidas.