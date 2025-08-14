Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia paga R$ 14 milhões para tirar atacante revelação do Corinthians

Kauê Furquim, de 16 anos, já treinava com o profissional e chegou a ser relacionado para jogos do Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:51

Kauê Furquim
Kauê Furquim Crédito: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

O Bahia demorou a se movimentar no mercado de transferências do segundo semestre, mas agora parece ter acelerado o ritmo. Após encaminhar a saída de Marcos Felipe e fechar com o goleiro João Paulo, o Esquadrão acertou a contratação do atacante Kauê Furquim, de apenas 16 anos, que estava no Corinthians. Para concretizar a negociação, o Bahia pagou a multa rescisória de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem atleta com o clube paulista. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo CORREIO.

Embora ainda estivesse vinculado às categorias de base, Kauê vinha participando dos treinamentos com o elenco profissional do Timão no CT Joaquim Grava. O garoto, inclusive, chegou a ser relacionado e ficou no banco de reservas nos jogos contra Ceará e Fortaleza, ambos pelo Brasileirão. A notícia pegou a diretoria corintiana de surpresa. Nos bastidores, o clube avalia se há alguma possibilidade de reverter a perda do jogador.

Leia mais

Imagem - Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe

Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe

Imagem - Em meio a sequência decisiva, Willian José cobra regularidade ao ataque: 'Temos uma responsabilidade'

Em meio a sequência decisiva, Willian José cobra regularidade ao ataque: 'Temos uma responsabilidade'

Imagem - Diretor do Bahia projeta duelo contra o Fluminense e fala sobre reforços: 'Faremos movimentos pontuais'

Diretor do Bahia projeta duelo contra o Fluminense e fala sobre reforços: 'Faremos movimentos pontuais'

De acordo com a legislação, a multa rescisória para transferências entre clubes brasileiros equivale a duas mil vezes o salário do atleta no momento da assinatura do contrato. O Corinthians firmou o primeiro vínculo profissional com Kauê em abril deste ano, estipulando ainda uma multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 331 milhões, na época) para clubes do exterior.

Na atual temporada, defendendo as categorias de base do Corinthians, o atacante disputou 20 partidas somando sub-17 e sub-20. Foram 13 jogos pelo sub-17, com dois gols marcados, e cinco pelo sub-20, sem participações diretas em gols.

Bahia também tentou contratar garoto do Flamengo

De olho no fortalecimento da base, além de garantir a chegada de Kauê Furquim, o Bahia tentou recentemente contratar outra promessa: o zagueiro Iago, do Flamengo. O clube baiano apresentou uma proposta de 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões), que incluía ainda 20% de uma futura venda. O Flamengo, no entanto, recusou a oferta e informou que não pretende negociar atletas das categorias de base até o fim da temporada. A informação também foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo CORREIO.

Iago Crédito: Conmebol

Iago é capitão da equipe sub-20 que disputará a final da Copa Intercontinental contra o Barcelona, no próximo dia 23, no Maracanã. Apesar disso, o defensor ainda não teve oportunidades no time profissional: em 2023, sequer entrou em campo e foi relacionado para o banco de reservas em apenas três partidas.

Mais recentes

Imagem - Projeto da Globo para bater de frente com a CazéTV, GE TV estreia com jogo da Seleção

Projeto da Globo para bater de frente com a CazéTV, GE TV estreia com jogo da Seleção
Imagem - Globo fecha mais duas contrações para a equipe do GE TV

Globo fecha mais duas contrações para a equipe do GE TV
Imagem - Conheça mais sobre João Paulo, novo goleiro do Bahia

Conheça mais sobre João Paulo, novo goleiro do Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
01

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
03

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador
04

Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador