Bahia paga R$ 14 milhões para tirar atacante revelação do Corinthians

Kauê Furquim, de 16 anos, já treinava com o profissional e chegou a ser relacionado para jogos do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:51

Kauê Furquim Crédito: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

O Bahia demorou a se movimentar no mercado de transferências do segundo semestre, mas agora parece ter acelerado o ritmo. Após encaminhar a saída de Marcos Felipe e fechar com o goleiro João Paulo, o Esquadrão acertou a contratação do atacante Kauê Furquim, de apenas 16 anos, que estava no Corinthians. Para concretizar a negociação, o Bahia pagou a multa rescisória de R$ 14 milhões prevista no contrato do jovem atleta com o clube paulista. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo CORREIO.

Embora ainda estivesse vinculado às categorias de base, Kauê vinha participando dos treinamentos com o elenco profissional do Timão no CT Joaquim Grava. O garoto, inclusive, chegou a ser relacionado e ficou no banco de reservas nos jogos contra Ceará e Fortaleza, ambos pelo Brasileirão. A notícia pegou a diretoria corintiana de surpresa. Nos bastidores, o clube avalia se há alguma possibilidade de reverter a perda do jogador.

De acordo com a legislação, a multa rescisória para transferências entre clubes brasileiros equivale a duas mil vezes o salário do atleta no momento da assinatura do contrato. O Corinthians firmou o primeiro vínculo profissional com Kauê em abril deste ano, estipulando ainda uma multa de 50 milhões de euros (cerca de R$ 331 milhões, na época) para clubes do exterior.

Na atual temporada, defendendo as categorias de base do Corinthians, o atacante disputou 20 partidas somando sub-17 e sub-20. Foram 13 jogos pelo sub-17, com dois gols marcados, e cinco pelo sub-20, sem participações diretas em gols.

Bahia também tentou contratar garoto do Flamengo

De olho no fortalecimento da base, além de garantir a chegada de Kauê Furquim, o Bahia tentou recentemente contratar outra promessa: o zagueiro Iago, do Flamengo. O clube baiano apresentou uma proposta de 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões), que incluía ainda 20% de uma futura venda. O Flamengo, no entanto, recusou a oferta e informou que não pretende negociar atletas das categorias de base até o fim da temporada. A informação também foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo CORREIO.

Iago Crédito: Conmebol