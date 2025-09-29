Acesse sua conta
“Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos

Criança teria dado facada na barriga da mãe após ser repreendida para parar de brincar na rua

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:28

Caline Arruda dos Santos
Caline Arruda dos Santos Crédito: Reprodução/Facebook

A comerciante Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, teria pedido um último abraço ao filho, de 9 anos, após o menino esfaqueá-la mortalmente, na região no abdômen, após ser repreendido pela mãe. Isso é o que diz um vizinho, identidade não informada, o qual teria testemunhado Caline já sangrando fora da casa do padrasto do garoto, em Parelheiros, extremo sul da capital paulista, pouco antes de ser levada ao pronto-socorro Balneário São José, na noite de quinta-feira (25/9).

Pouco antes da tragédia familiar, a mãe teria discutido com a criança, em frente ao comércio dela, após pedir para que o filho parasse de brincar na rua. Depois disso, na casa de seu companheiro — padrasto do garoto — onde foi buscar o menino, ela teria o alertado de que iria informar a um parente sobre o fato de o garoto estar “respondão”, como consta em registro da Polícia Civil sobre o caso.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

