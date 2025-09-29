CRIME

“Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos

Criança teria dado facada na barriga da mãe após ser repreendida para parar de brincar na rua

Metrópoles

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:28

Caline Arruda dos Santos Crédito: Reprodução/Facebook

A comerciante Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, teria pedido um último abraço ao filho, de 9 anos, após o menino esfaqueá-la mortalmente, na região no abdômen, após ser repreendido pela mãe. Isso é o que diz um vizinho, identidade não informada, o qual teria testemunhado Caline já sangrando fora da casa do padrasto do garoto, em Parelheiros, extremo sul da capital paulista, pouco antes de ser levada ao pronto-socorro Balneário São José, na noite de quinta-feira (25/9).