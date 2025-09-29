RIO

Vídeo: chefe do Comando Vermelho é preso bebendo uísque na praia

Ederson Xavier de Lima, conhecido como Boré, foi capturado após cinco dias de monitoramento

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:28

Ederson Xavier de Lima, conhecido como Boré Crédito: Reprodução

Vídeos divulgados pela Polícia Civil registram o momento em que Ederson Xavier de Lima, o Boré, apontado como líder do Comando Vermelho em Mato Grosso, é detido em uma praia de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no domingo (28).

Nas imagens, Boré aparece sentado em uma cadeira de praia, bebendo uísque na companhia de dois homens que também foram presos em flagrante por uso de documento falso e receptação.

??️ Polícia Civil do RJ prendeu neste domingo (28) o líder do Comando Vermelho do Mato Grosso.



? Ele foi localizado na Praia de Piratininga, em Niterói, bebendo whisky.



? Tentou usar documentos falsos, mas tinha mandado de prisão por tráfico.#PolíciaCivil #folhams pic.twitter.com/T6WJlcA5l0 — Folha MS (@FolhaMs) September 29, 2025

De acordo com a polícia, Boré possui histórico criminal que inclui tráfico de drogas, extorsão, receptação e participação em organização criminosa. Ele tinha um mandado de prisão expedido pela 13ª Vara Criminal de Cuiabá e usava um documento falso no momento da abordagem.