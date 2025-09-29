Acesse sua conta
Vídeo: chefe do Comando Vermelho é preso bebendo uísque na praia

Ederson Xavier de Lima, conhecido como Boré, foi capturado após cinco dias de monitoramento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:28

Ederson Xavier de Lima, conhecido como Boré
Ederson Xavier de Lima, conhecido como Boré Crédito: Reprodução

Vídeos divulgados pela Polícia Civil registram o momento em que Ederson Xavier de Lima, o Boré, apontado como líder do Comando Vermelho em Mato Grosso, é detido em uma praia de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no domingo (28).

Nas imagens, Boré aparece sentado em uma cadeira de praia, bebendo uísque na companhia de dois homens que também foram presos em flagrante por uso de documento falso e receptação.

De acordo com a polícia, Boré possui histórico criminal que inclui tráfico de drogas, extorsão, receptação e participação em organização criminosa. Ele tinha um mandado de prisão expedido pela 13ª Vara Criminal de Cuiabá e usava um documento falso no momento da abordagem.

A prisão foi resultado de uma investigação coordenada entre a Polícia Civil de Mato Grosso e o Departamento Geral de Polícia da Capital do Rio de Janeiro. Segundo as autoridades, o suspeito foi monitorado por cinco dias até ser localizado na praia e detido. A reportagem não conseguiu contato da defesa de Boré. 

