Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cuidado! Planta popular vendida em feiras pode destruir o fígado e levar ao transplante

Planta vendida em feiras como calmante e cicatrizante é proibida pela Anvisa, mas ainda circula no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 19:16

Confrei
Confrei Crédito: Shutterstock

“Se é natural, não faz mal”. A crença popular, repetida por gerações, pode ser um dos maiores riscos à saúde. Um chá bastante consumido no Brasil, conhecido como confrei (Symphytum officinale), já levou pessoas jovens e saudáveis a desenvolver hepatite fulminante, cirrose e até a entrar na fila de transplante de fígado.

Chás para imunidade

Girl in a warm light coat. Vacation in mountains. Lady with long hair. por Reprodução | Freepik
Teapot and cup of hot tea on a table. Hand holding a teaspoon. por Reprodução | Freepik
Confira chás para forlecer a imunidade por Reprodução | Freepik
Confira chás para forlecer a imunidade por Reprodução | Freepik
Confira chás para forlecer a imunidade por Reprodução | Freepik
1 de 5
Girl in a warm light coat. Vacation in mountains. Lady with long hair. por Reprodução | Freepik

O perigo está nos alcaloides pirrolizidínicos, substâncias presentes na planta capazes de causar necrose das células hepáticas. Os efeitos são silenciosos e cumulativos, surgindo muitas vezes quando já é tarde para reverter o quadro. Além de confrei, o produto pode aparecer em rótulos com outros nomes: língua de vaca, consólida, cura tudo ou orelha de vaca.

Leia mais

Imagem - FOTOS: veja como é por dentro o apartamento de Bella Campos, a Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

FOTOS: veja como é por dentro o apartamento de Bella Campos, a Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

Imagem - Lembra dela? Atriz que viveu Anita abandona novelas da Globo e vira servidora pública

Lembra dela? Atriz que viveu Anita abandona novelas da Globo e vira servidora pública

Imagem - O santo não bate! Veja signos que não se dão bem e os motivos dos atritos

O santo não bate! Veja signos que não se dão bem e os motivos dos atritos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso interno do confrei em 1992. Nos Estados Unidos, o FDA também restringiu a ingestão oral. Mesmo assim, a planta segue sendo vendida em feiras e lojas como calmante, cicatrizante e até “cura para gastrite”.

De acordo com a médica Bruna Scalco, que divulgou o alerta em suas redes sociais, o grande risco está no efeito acumulativo. “Os danos do confrei não aparecem de imediato, eles vão se somando no fígado como um veneno gota a gota”, explica. Por isso, sintomas como náusea, coceira na pele, urina escura e olhos amarelados muitas vezes não são associados ao chá ingerido todos os dias.

Chás

Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock
Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock
Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock
Chás ajudam a controlar colesterol e triglicerídeos por Shutterstock
Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock
Chás contêm compostos que auxiliam no processo de desintoxicação por Shutterstock
Chás podem contribuir para a regeneração celular por Shutterstock
Chás estimulam as enzimas de limpeza do fígado por Shutterstock
Chás estimulam as enzimas de limpeza do fígado por Shutterstock
Chás contêm compostos que auxiliam no processo de desintoxicação por Shutterstock
Chás contêm compostos que auxiliam no processo de desintoxicação por Shutterstock
Chás contêm compostos que auxiliam no processo de desintoxicação por Shutterstock
1 de 12
Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock

A especialista também lembra que outras ervas podem ser prejudiciais quando usadas sem acompanhamento, como chaparral, kava-kava, chapéu-de-couro e até a erva-de-Santa-Maria.

Por outro lado, a própria natureza oferece alternativas seguras. Plantas como o cardo-mariano (silimarina) possuem efeito protetor para o fígado, e o boldo-do-Chile auxilia na digestão e na eliminação de toxinas. Ainda assim, é fundamental respeitar os limites de preparo e consumo. Infusões não devem ultrapassar dez minutos de fervura, e o uso contínuo não pode passar de 30 dias sem pausa.

O alerta é claro: até plantas consideradas seguras podem se tornar tóxicas se usadas em excesso.

Sinais de alerta do fígado intoxicado

Reconheça os sintomas que podem indicar lesões hepáticas e procure atendimento médico imediato

Náuseas e vômitos frequentes

Cansaço extremo sem causa aparente

Coceira na pele sem alergia identificada

Urina escura

Fezes muito claras

Olhos e pele amarelados (icterícia)

Inchaço abdominal

Tags:

Fígado Medicina

Mais recentes

Imagem - Clara Maia celebra ao pegar filho no colo após perda de gêmeo

Clara Maia celebra ao pegar filho no colo após perda de gêmeo
Imagem - Festa de Eva Huck: Angélica mostra detalhes do aniversário de 13 anos da filha com Luciano Huck

Festa de Eva Huck: Angélica mostra detalhes do aniversário de 13 anos da filha com Luciano Huck
Imagem - FOTOS: veja como é por dentro o apartamento de Bella Campos, a Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

FOTOS: veja como é por dentro o apartamento de Bella Campos, a Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda alerta sobre fortes despedidas e momento de dor para 2 signos neste 28 de setembro
01

Anjo da Guarda alerta sobre fortes despedidas e momento de dor para 2 signos neste 28 de setembro

Imagem - Emprego: Salvador tem 575 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta segunda (29)
02

Emprego: Salvador tem 575 vagas com salários de até R$ 5 mil nesta segunda (29)

Imagem - Semana decisiva na carreira: veja as previsões poderosas para todos os signos de 28 de setembro a 4 de outubro
03

Semana decisiva na carreira: veja as previsões poderosas para todos os signos de 28 de setembro a 4 de outubro

Imagem - Quem era a cientista brasileira que morreu atropelada em faixa de pedestre em Portugal
04

Quem era a cientista brasileira que morreu atropelada em faixa de pedestre em Portugal