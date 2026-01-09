Ferette deixa a casa de Arminda às pressas após vacilo: confira resumo de ‘Três Graças’ desta sexta-feira (9 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 21:18
A chegada de Rogério (Eduardo Moscovis) mexeu com as estruturas em “Três Graças”, novela das nove da TV Globo, e muita coisa muda na trama. Confira o resumo desta sexta-feira (9):
Ferette (Murilo Benício) deixa a casa de Arminda (Grazi Massafera) às pressas com Vicente (Marcello Escorei), ao ver que atirou contra uma montagem de travesseiros. Arminda se recusa a chamar a polícia e tem um acesso de raiva. Zenilda (Andréia Horta) desconfia por Ferette não a deixá-la acompanhá-lo até a casa de Arminda.
Arminda em Três Graças
Viviane (Gabriela Loran) e Leonardo (Pedro Novaes) pensam um no outro. Lorena diz a Juquinha que receia que o pai possa estar envolvido com a suposta morte de Rogério. Rogério manda uma mensagem de agradecimento a Gerluce (Sophie Charlotte).
Lígia (Dira Paes) manda Joélly (Alana Cabral) contar a Gerluce quem é o pai de seu bebe. Josefa (Arlete Salles) sente falta de Raul (Paulo Mendes) entre pessoas em situação de rua. Raul foge de Gerluce, dizendo que nunca mais voltará para casa.
“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.