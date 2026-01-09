Acesse sua conta
Ferette deixa a casa de Arminda às pressas após vacilo: confira resumo de ‘Três Graças’ desta sexta-feira (9 de janeiro)

Vilão é enganado após tentar tirar a vida de uma pessoa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 21:18

Ferette reencontra Rogério em 'Três Graças'
Ferette reencontra Rogério em 'Três Graças' Crédito: Reprodução | Globo

A chegada de Rogério (Eduardo Moscovis) mexeu com as estruturas em “Três Graças”, novela das nove da TV Globo, e muita coisa muda na trama. Confira o resumo desta sexta-feira (9):

Ferette (Murilo Benício) deixa a casa de Arminda (Grazi Massafera) às pressas com Vicente (Marcello Escorei), ao ver que atirou contra uma montagem de travesseiros. Arminda se recusa a chamar a polícia e tem um acesso de raiva. Zenilda (Andréia Horta) desconfia por Ferette não a deixá-la acompanhá-lo até a casa de Arminda.

Viviane (Gabriela Loran) e Leonardo (Pedro Novaes) pensam um no outro. Lorena diz a Juquinha que receia que o pai possa estar envolvido com a suposta morte de Rogério. Rogério manda uma mensagem de agradecimento a Gerluce (Sophie Charlotte).

Lígia (Dira Paes) manda Joélly (Alana Cabral) contar a Gerluce quem é o pai de seu bebe. Josefa (Arlete Salles) sente falta de Raul (Paulo Mendes) entre pessoas em situação de rua. Raul foge de Gerluce, dizendo que nunca mais voltará para casa.

“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.

Três Graças

