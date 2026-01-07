Rogério mente para Ferette e cria clima tenso em ‘Três Graças’; confira resumo desta quarta-feira (7 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:53
Com a chegada de Rogério, muitas coisas mudam em “Três Graças”, principalmente na relação extraconjugal de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera). Confira o resumo desta quarta-feira (7):
Rogério (Eduardo Moscovis) mente para Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) que não se lembra de nada antes da explosão. Arminda comenta com Ferette que não acredita na falta de memória de Rogério. Joélly (Alana Cabral) revela a Lígia (Dira Paes) que Raul (Paulo Mendes) é o pai de seu filho.
Três Graças
Rogério promete ajudar Raul. José Maria (Túlio Starling) mostra para Xenica (Carla Marins) o resultado dos exames que comprovam que os medicamentos da Fundação não fazem efeito. Ferette se se surpreende ao ver Zenilda (Andréia Horta) na sua sala, reivindicando um trabalho na área jurídica da Fundação. Josefa (Arlete Salles) escuta atrás da porta Ferette dizer a Arminda que tem planos para matar Rogério.
“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.