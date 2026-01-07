Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rogério mente para Ferette e cria clima tenso em ‘Três Graças’; confira resumo desta quarta-feira (7 de janeiro)

Chega de marido de Arminda estremece a estruturas e cria tensão nos planos do vilão

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:53

Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças'
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' Crédito: Reprodução | Globo

Com a chegada de Rogério, muitas coisas mudam em “Três Graças”, principalmente na relação extraconjugal de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera). Confira o resumo desta quarta-feira (7):

Rogério (Eduardo Moscovis) mente para Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) que não se lembra de nada antes da explosão. Arminda comenta com Ferette que não acredita na falta de memória de Rogério. Joélly (Alana Cabral) revela a Lígia (Dira Paes) que Raul (Paulo Mendes) é o pai de seu filho.

Três Graças

Nova novela das 9 por Globo | Estevam Avellar
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Globo | Estevam Avellar
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
Nova novela das 9 por Reprodução | Redes Sociais
1 de 11
Nova novela das 9 por Globo | Estevam Avellar

Leia mais

Imagem - Cena de Viviane Araújo e Belo em ‘Três Graças’ vaza e choca web: ‘Ex uma vez, ex para sempre’

Cena de Viviane Araújo e Belo em ‘Três Graças’ vaza e choca web: ‘Ex uma vez, ex para sempre’

Imagem - Belo dá sugestão para cenas de beijo com Viviane Araujo em Três Graças e garante: 'Vocês vão se surpreender'

Belo dá sugestão para cenas de beijo com Viviane Araujo em Três Graças e garante: 'Vocês vão se surpreender'

Imagem - Clima de tensão: Ferette fica cara a cara com Rogério em ‘Três Graças’

Clima de tensão: Ferette fica cara a cara com Rogério em ‘Três Graças’

Rogério promete ajudar Raul. José Maria (Túlio Starling) mostra para Xenica (Carla Marins) o resultado dos exames que comprovam que os medicamentos da Fundação não fazem efeito. Ferette se se surpreende ao ver Zenilda (Andréia Horta) na sua sala, reivindicando um trabalho na área jurídica da Fundação. Josefa (Arlete Salles) escuta atrás da porta Ferette dizer a Arminda que tem planos para matar Rogério.

“Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional, às 21h20.

Tags:

Três Graças

Mais recentes

Imagem - Feng Shui diz o que fazer em sua casa para ter sucesso e felicidade em 2026

Feng Shui diz o que fazer em sua casa para ter sucesso e felicidade em 2026
Imagem - Cena de Viviane Araújo e Belo em ‘Três Graças’ vaza e choca web: ‘Ex uma vez, ex para sempre’

Cena de Viviane Araújo e Belo em ‘Três Graças’ vaza e choca web: ‘Ex uma vez, ex para sempre’
Imagem - Segunda chance: 3 signos têm a chance de consertar o que estava quebrado no amor nesta quarta (7 de janeiro)

Segunda chance: 3 signos têm a chance de consertar o que estava quebrado no amor nesta quarta (7 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
01

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)
03

Virgem, Capricórnio, Touro e Sagitário: o sinal profissional que você espera chega ainda hoje (7 de janeiro)

Imagem - Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos
04

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta quarta-feira (7 de janeiro): alguém do passado vai voltar, mexer com emoções e mudar rumos