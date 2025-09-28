ASTROLOGIA

O santo não bate! Veja signos que não se dão bem e os motivos dos atritos

Diferenças de personalidade podem gerar choques entre signos do zodíaco e influenciar amizades, relacionamentos e até parcerias profissionais

Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 07:00

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

As diferenças de personalidade podem gerar conflitos no convívio, e a astrologia ajuda a entender por que alguns signos tendem a não se dar bem. Embora não seja uma regra, conhecer essas combinações pode explicar choques de temperamento e até prevenir desgastes nas relações.

Áries costuma ter atritos com Touro, Virgem, Capricórnio e, principalmente, com Câncer, Escorpião e Peixes. Sua impulsividade e franqueza podem soar agressivas para quem é mais sensível.

Touro encontra dificuldades com Gêmeos, Libra, Aquário e, sobretudo, com Áries, Leão e Sagitário. A teimosia e a determinação em seguir seus objetivos podem gerar choques com quem prefere mais flexibilidade.

Gêmeos tende a não se dar bem com Câncer, Escorpião, Peixes e, principalmente, com Touro, Virgem e Capricórnio. Seu jeito racional e argumentativo pode soar impositivo em discussões.

Câncer pode ter desentendimentos com Áries, Leão, Sagitário e, de forma mais intensa, com Gêmeos, Libra e Aquário. O excesso de emotividade e a necessidade de cuidado muitas vezes são vistos como drama.

Leão entra em choque com Touro, Virgem, Capricórnio e, em especial, com Câncer, Escorpião e Peixes. Sua vaidade e estilo de liderança podem incomodar quem busca relações mais discretas.

Virgem pode se irritar com Gêmeos, Libra, Aquário e, principalmente, com Áries, Leão e Sagitário. A cobrança por organização e disciplina costuma gerar conflitos.

Libra encontra desafios com Câncer, Escorpião, Peixes e, sobretudo, com Touro, Virgem e Capricórnio. Sua indecisão e busca por agradar a todos podem gerar desconfiança.

Escorpião tem maior atrito com Áries, Leão, Sagitário e, principalmente, com Gêmeos, Libra e Aquário. Sua intensidade e desejo de controle podem assustar quem prefere leveza.

Sagitário pode bater de frente com Touro, Virgem, Capricórnio e, especialmente, com Câncer, Escorpião e Peixes. O excesso de brincadeiras e a falta de filtros podem magoar.

Capricórnio se choca com Gêmeos, Libra, Aquário e, em especial, com Áries, Leão e Sagitário. Sua ambição e visão mais rígida podem afastar pessoas mais espontâneas.

Aquário pode não se dar bem com Câncer, Escorpião, Peixes e, sobretudo, com Touro, Virgem e Capricórnio. Seu desejo por liberdade e quebra de regras causa atrito com perfis mais tradicionais.

Peixes tem desentendimentos com Áries, Leão, Sagitário e, principalmente, com Gêmeos, Libra e Aquário. Sua sensibilidade e desejo de ajudar podem ser interpretados como excesso ou intromissão.