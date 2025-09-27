3 signos viverão virada financeira em outubro e se livrarão de dívidas do passado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14:30
Em meio à instabilidade econômica, os trânsitos planetários anunciam uma fase de reorganização e prosperidade para três signos. Câncer, Escorpião e Capricórnio terão a oportunidade de quitar dívidas antigas e abrir um novo ciclo financeiro, marcado por mais estabilidade e liberdade.
Para os cancerianos, a intuição será uma forte aliada em negociações e decisões relacionadas ao dinheiro. Além de reorganizar contratos e dívidas, novas fontes de renda podem surgir, sobretudo ligadas a talentos e habilidades pessoais.
Os escorpianos viverão um período de coragem e magnetismo, com chances de renegociações vantajosas e ganhos inesperados. Investimentos planejados e autoconfiança em alta garantirão uma virada promissora.
Já os capricornianos encontrarão na disciplina a chave para sua prosperidade. Esse é o momento de estruturar melhor os gastos, usar ferramentas de controle financeiro e apostar em investimentos conservadores que garantam segurança no futuro.
Segundo a astrologia, a combinação de Júpiter, Saturno e Urano cria um cenário de oportunidades únicas para esses três signos. Mais do que sorte, será o encontro entre esforço, disciplina e abertura para novas possibilidades. Quem souber aproveitar essa energia poderá transformar antigos desafios em vitórias duradouras.