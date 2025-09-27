ASTROLOGIA

3 signos viverão virada financeira em outubro e se livrarão de dívidas do passado

Câncer, Escorpião e Capricórnio entram em um período de prosperidade com apoio dos astros

Fernanda Varela

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14:30

Signos, horóscopo, zodíaco e astrologia Crédito: Reprodução

Em meio à instabilidade econômica, os trânsitos planetários anunciam uma fase de reorganização e prosperidade para três signos. Câncer, Escorpião e Capricórnio terão a oportunidade de quitar dívidas antigas e abrir um novo ciclo financeiro, marcado por mais estabilidade e liberdade.

Para os cancerianos, a intuição será uma forte aliada em negociações e decisões relacionadas ao dinheiro. Além de reorganizar contratos e dívidas, novas fontes de renda podem surgir, sobretudo ligadas a talentos e habilidades pessoais.

Características de Câncer 1 de 7

Os escorpianos viverão um período de coragem e magnetismo, com chances de renegociações vantajosas e ganhos inesperados. Investimentos planejados e autoconfiança em alta garantirão uma virada promissora.

Características de Escorpião 1 de 6

Já os capricornianos encontrarão na disciplina a chave para sua prosperidade. Esse é o momento de estruturar melhor os gastos, usar ferramentas de controle financeiro e apostar em investimentos conservadores que garantam segurança no futuro.

Características do signo de Capricórnio 1 de 9