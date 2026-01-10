DECORAÇÃO

A planta ideal para colocar na porta de casa e atrair riqueza e prosperidade em 2026 já é bem conhecida

No Feng Shui, a “boca do Chi” fica na porta de entrada; por isso, a planta ali precisa favorecer o fluxo de energia pela casa

Agência Correio

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 07:00

A zamioculca é ligada à abundância duradoura e à proteção energética, além de ter crescimento constante e manutenção simples Crédito: Wikimedia Commons

No Feng Shui, a porta de entrada é tratada como o ponto mais sensível da casa. Chamada de “boca do Chi”, ela representa o local por onde a energia vital entra e se espalha pelos ambientes.

Por isso, a entrada pede escolhas que reforcem boas vibrações. Cada elemento posicionado ali deve favorecer o fluxo energético, indo além da decoração e evitando qualquer sensação de bloqueio.

As plantas têm função estratégica nessa filosofia porque simbolizam renovação e vida em movimento. Ainda assim, o Feng Shui deixa claro que nem toda espécie é indicada para ficar justamente na porta do lar.

Como a planta influencia o fluxo do Chi

A planta na entrada funciona como um sinal de recepção. Quando ela transmite vitalidade, tende a reforçar a ideia de energia em movimento; quando transmite fragilidade ou agressividade, pode atrapalhar a circulação do Chi.

Por isso, espécies frágeis, espinhosas ou mal cuidadas entram na lista do que deve ser evitado. A leitura é de interferência no caminho energético, algo que contraria a proposta de equilíbrio do Feng Shui.

Na prática, a recomendação é escolher uma planta que se mantenha estável e com aspecto saudável. Isso ajuda a criar um “começo” mais leve para a energia circular pela casa inteira.

Entre as opções recomendadas, a zamioculca aparece como destaque por seu simbolismo. As folhas firmes, brilhantes e sempre verdes representam estabilidade, prosperidade e resistência, dentro dessa visão.

No Feng Shui, ela é associada à atração de abundância duradoura e à proteção energética do ambiente. Por isso, a planta costuma ser colocada próxima à porta como forma de reforçar boas energias.

Além do significado, a natureza da zamioculca reforça a ideia de prosperidade: ela é resistente, cresce de forma constante e exige manutenção simples, características ligadas a equilíbrio e continuidade.

O que muda ao colocar a planta na porta de casa

Ao ficar próxima à porta, a zamioculca atua como elemento de acolhimento. A proposta é favorecer um ciclo positivo ao longo do ano, com boas vibrações recebidas logo na chegada.

Para manter essa intenção, o cuidado com o vaso e com a aparência da planta precisa acompanhar. No Feng Shui, organização e vitalidade sustentam a energia; descuido e fragilidade enfraquecem o efeito simbólico.