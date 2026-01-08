FRUTAS

Sabia que dá para plantar lichia em casa com apenas 1 caroço? Veja como

Entenda as diferenças entre plantar lichia por semente ou muda e qual traz o melhor retorno

A curiosidade botânica move muitos jardineiros a testarem a germinação de sementes de frutas exóticas. No entanto, antes de enterrar aquele caroço de lichia, é fundamental entender se o seu objetivo é colher frutos doces ou apenas decorar o ambiente.

Quando enterrar a semente no solo

O sucesso da germinação depende totalmente do frescor da semente, que deve ser plantada assim que removida da fruta. O professor de Fruticultura da Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Marcelo Silva, esclarece que a semeadura imediata, de novembro a fevereiro, aproveita o auge da colheita nacional.

Este período coincide com o final da primavera e início do verão, oferecendo o equilíbrio térmico ideal. Temperaturas amenas e alta umidade favorecem o nascimento da planta, permitindo que ela crie raízes profundas antes do inverno chegar.

Preparo técnico para uma boa germinação

Para começar, limpe meticulosamente a semente, pois qualquer resquício de polpa pode atrair insetos e fungos indesejados. Segundo a produtora de lichias da Frutas JHS, Julia Scholten, o caroço deve ser lavado em água corrente e colocado em um ambiente quente e protegido.

Um passo crucial destacado por especialistas é a hidratação: submergir a semente em água potável por 24 horas acelera a brotação. Esse processo garante que a semente tenha contato direto e uniforme com a umidade necessária para despertar.

Recomendações para cuidar da lichieira

Cultivar a lichia do zero exige um viveiro com sombreamento parcial e o uso de substratos como casca de pinus. Você deve garantir um sistema de irrigação constante para manter a terra úmida, mas nunca encharcada ou barrenta.

As brotações jovens exibem tons de vermelho ou bronze, o que confere um charme especial à planta. "Para a produção de mudas por sementes, é necessário um viveiro sombreado, substrato de boa qualidade", pontua a produtora Julia Scholten.

Recipientes adequados para o plantio

Inicie o processo em vasos pequenos para facilitar o manuseio e a observação da saúde da raiz. Quando a muda atingir um porte maior, Marcelo indica vasos de 20 a 40 litros, preferencialmente feitos de polietileno ou cerâmica.

Esses materiais ajudam a manter a temperatura interna estável, protegendo a planta contra oscilações térmicas bruscas. Furos de drenagem são obrigatórios para evitar que o excesso de água cause doenças radiculares fatais à lichieira.

A longa jornada até os primeiros frutos

É vital saber que a árvore nascida de semente leva muito mais tempo para produzir do que uma muda comercial. "Uma árvore originada de semente pode levar de 10 a 15 anos para iniciar sua produção", compara o professor Marcelo Silva.

Outro ponto importante é a incerteza sobre a qualidade final dos frutos colhidos futuramente. Segundo Marcelo, a planta de semente frequentemente resulta em "frutos pequenos e com sementes grandes", frustrando quem busca uma fruta carnuda e doce.

Colhendo lichia no momento ideal

A maturação é sinalizada pela mudança cromática da casca, que perde o tom verde e ganha cores vibrantes. Julia aponta que essa alteração indica que o fruto atingiu o ponto ideal de doçura e baixa acidez.

Ao colher, use sempre tesouras de poda para remover os cachos inteiros com cuidado. Deixar algumas folhas no ramo ajuda na conservação do fruto, que é altamente perecível, além de estimular novas brotações na árvore para a próxima safra.

O atalho eficiente das mudas de viveiro

Se você busca resultados rápidos e garantidos, as mudas feitas por alporquia são o caminho mais curto. Marcelo explica que essas mudas são clones que já saem do viveiro com a idade fisiológica de uma planta adulta.

"Lichias propagadas por mudas iniciam a produção entre o terceiro e o quarto ano após o plantio", reforça Júlia Scholten. Isso economiza anos de espera e garante que você terá exatamente a mesma fruta que provou anteriormente.

Obstáculos no cultivo da lichieira em casa

O maior desafio para o produtor doméstico é o combate ao ácaro-da-erinose, praga que deforma as folhas e frutos. Métodos de controle biológico ou químico podem ser necessários para manter a árvore saudável e produtiva ao longo dos anos.