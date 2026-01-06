Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 países baratos para viajar onde o real vale como o dólar e você nem imagina

Saiba como economizar em sua viagem internacional escolhendo os destinos certos para o seu orçamento

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:00

Explore o mundo sem comprometer suas finanças com estas dicas de países econômicos para brasileiros
Explore o mundo sem comprometer suas finanças com estas dicas de países econômicos para brasileiros Crédito: Bernard Gagnon/Wikimedia Commons

Sua conta bancária não precisa ficar vazia para você conhecer outras culturas e paisagens internacionais deslumbrantes. Embora pareça um desafio complexo, o segredo reside na escolha de destinos com moedas menos valorizadas que o real.

Utilizando dados das plataforma Skyscanner Passagens Aéreas e Numbeo, selecionamos locais onde o seu poder de compra aumenta. Acompanhe esta lista e comece a planejar suas próximas férias fora do Brasil agora mesmo.

Viagem e turismo: México, Vietnã, Tailândia, Egito e Colômbia

Descoberta no México: buraco azul é como um portal para a vida subterrânea por Imagem gerada por IA
"Buraco azul" descoberto no México tem área de quase 14 quilômetros quadrados por Reprodução/Ecosur
Estádio Azteca, Cidade do México, onde serão disputados jogos da Copa do Mundo 2026 por Shutterstock
Escultura de Frida Kahlo e Diego Rivera no parque Frida Kahlo no distrito de Coyoacan, na Cidade do México por Shutterstock
Famílias decoram os túmulos de seus entes queridos durante a celebração de Todos os Santos, em San Antonio Tecomitl, no México. por Pedro Pardo/AFP
A maquiagem da La Catrina, caveira estilizada que representa a morte, invade as ruas da cidade do México na semana de comemoração do Dia dos Mortos  por Ronaldo Schemidt/AFP
Caveiras expostas na Fundação Histórica da Cidade do México, em celebração ao Dia dos Mortos. por Yuri Cortez/AFP
Praça El Zocalo já ambientada para o dia dos mortos na Cidade do México. por Yuri Cortez/AFP
O vulcão Popocatepetl expele cinza e fumaça e está localizado a cerca de 55 km da cidade do México. por RODRIGO ARANGUA / AFP
Murais de vários artistas são retratados no Lincoln Park, perto do Memorial Nacional Chamizal e da fronteira EUA-México, em El Paso, Texas. Mais de 100 pinturas retratando a cultura latino americana. por PAUL RATJE/AFP
Vista da Virgem de Guadalupe em Ocuilan, no Mexico. por MARIO VAZQUEZ / AFP
O Vietnã é um destino com belas paisagens (Imagem: Tang Trung Kien | Shutterstock) por
"Ponte Dourada" nas colinas perto de Danang Na Ba, região central do Vietnã. por LIHN PHAM/AFP
Cidade de Hoi An, no Vietnam por ANTHONY WALLACE
Templo vietnamita na cidade de Danang. por ANTHONY WALLACE
Pescadora no Porto de Danang no Vietnam. por AFP
Parque público num subúrbio de Hanoi, no Vietnan. por Hoang Dihn Nam/AFP
Pescadores ancoram seus barcos na província de Quang Tri por STR/AFP
Circuito off-road em Hanoi no Vietnam. por Hoang Dihn Nam/AFP
Centro de reabilitação no norte da cidade de Hai Phong, no Vietnam. por HOANG DINH NAM / AFP
Praias colombianas atraem milhares de turistas por Reprodução
Cerimônia na Praça Simon Bolivar em Bogotá, na Colombia. por John Viscano/AFP
Dançarinos colombianos de salsa se preparam para apresentação no desfile do "Salsodromo", na feira de Cali. por CHRISTIAN ESCOBAR/AFP
Paradas das "Cuadrillas" durante o Carnaval de demônios, em Riosucio, em Caldas, Colômbia. A festa que se realiza a cada dois anos, tem suas origens no século XIX, quando foi fundada a cidade de Riosucio. por JOAQUIN SARMIENTO / AFP
Desfile Dia Branco em Pasto, Colômbia, durante o Carnaval de negros e brancos. Mais de 10.000 pessoas participam da festa que tem suas origens em expressões culturais andinas, da Amazônia e do Pacífico. por JUAN BARRETO / AFP
Decoração de Natal em Cali, na Colombia. por LUIS ROBAYO/AFP
Exposição "Boterosutra” do artista colombiano Fernando Botero no Museu de Antioquia em Medelin por JOAQUIN SARMIENTO /AFP
Four Seasons Resort Koh Samui, na Tailândia por Divulgação
Koh Phi Phi é um dos lugares para conhecer na Tailândia (Imagem: fokke baarssen | Shutterstock) por
Tailândia é um destino encantador que cativa qualquer turista exigente (Imagem: Sven Hansche | Shutterstock) por
Vista de Bangckok com seus escritórios, torres residenciais e comerciais, incluindo um dos arranha-céus mais alto da Tailândia, o edifício MahaNakhon. por AFP
Barco de muçulmanos Rohingya  perto de Koh Phi Phi Leh, província da Tailândia por ASSADAWUTH SUDEN/AFP
Estudantes da Universidade Princesa de Naradhiwas usam fantasia colorida durante desfile anual da instituição na província de Narathiwat, na Tailândia. por MADAREE TOHLALA / AFP
Celebrações de Ano Novo em Narathiwat, na Tailândia por Madaree TOHLALA/AFP
Estruturas religiosas de 1600 anos no Egito revelam arquitetura cristã primitiva por Reprodução: YouTube
Máscara dourada de Tutankamon no Museu do Egito no Cairo. O Museu que acabou de fazer 115 anos, comemora com uma mostra de 60 peças da carruagem dourada e mais 120 artefatos do famoso Faraó por MOHAMED EL-SHAHED/AFP
Pirâmide de Quéfren no planalto de Gizé na periferia do Cairo, capital do Egito. por MOHAMED EL-SHAHED/AFP
Turistas no templo de Abu Simbel, ao sul de Assuão, no alto Egito. por STR / AFP
Papa Tawadros II de Alexandria conduz a missa na Catedral da Natividade de Cristo na nova Capital administrativa do Egito. por MOHAMED EL-SHAHED/ AFP
Judeu ultra-ortodoxo constrói um Sukkah, cabana temporária onde se permanence durante o Festival Sukkot, a festa dos tabernáculos quando se comemora o êxodo dos judeus do Egito há 3.200 anos. Em Jerusalém. por Menahem Kahana/AFP
Exposição 'Servir os deuses do Egito' foca no terceiro período, no Templo de Karnak. por JEAN-PIERRE CLATOT / AFP
1 de 41
Descoberta no México: buraco azul é como um portal para a vida subterrânea por Imagem gerada por IA

1. México

O México oferece uma imersão profunda em tradições ancestrais e uma culinária reconhecida mundialmente em sua capital. Além de explorar museus renomados, os visitantes aproveitam uma infraestrutura turística completa e muito acolhedora.

Entretanto, lembre-se da necessidade do visto e do passaporte válido por pelo menos seis meses para viajar. Hotéis de três estrelas custam em média R$106 e a alimentação diária varia entre R$34 e R$116.

2. Colômbia

A Colômbia é um dos destinos mais acessíveis, permitindo que brasileiros viajem portando apenas o documento de identidade original. Bogotá impressiona com a Plaza de Bolívar e a vida noturna agitada na famosa Zona T.

Outra experiência imperdível envolve o restaurante Andrés Carne de Res para quem busca diversão e boa comida local.

A hospedagem custa cerca de R$77 e a alimentação varia entre R$19 e R$40 nas plataformas consultadas.

3. Vietnã

Localizado no coração da Ásia, o Vietnã proporciona vivências inesquecíveis com um custo de vida extremamente convidativo. A capital Hanói mescla perfeitamente o caos urbano moderno com a serenidade do Templo da Montanha.

Portanto, o país é perfeito para quem deseja conforto básico com preços de mochileiro durante toda a estadia. Hotéis três estrelas custam R$21 e você gasta entre R$7 e R$20 com alimentação em Hanói.

4. Tailândia

A Tailândia combina cenários de filme com uma gastronomia de rua que conquista qualquer paladar exigente em Bangkok. Atrações como o Wat Arun e os mercados flutuantes tornam a viagem visualmente espetacular e única.

Felizmente, o turista brasileiro está isento de visto por três meses, o que simplifica a burocracia do passeio. Hotéis 3 estrelas custam aproximadamente R$35 e a alimentação diária varia entre R$8 e R$34 na capital.

5. Egito

Localizado no nordeste africano, o Egito apresenta relíquias da humanidade que resistem ao tempo e fascinam pesquisadores. O Rio Nilo e o Mar Vermelho complementam o roteiro histórico das pirâmides abertas para visitação.

Além disso, brasileiros devem solicitar o visto de 30 dias para entrar legalmente no país das pirâmides. Segundo dados das plataforma Skyscanner Passagens Aéreas e Numbeo, hotéis custam R$64 e refeições entre R$10 e R$43.

Mais recentes

Imagem - Estela se recusa a perdoar Míriam em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (6)

Estela se recusa a perdoar Míriam em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (6)
Imagem - Irmã de Isabel Veloso desabafa sobre rotina difícil durante internação: 'Apoio e força em meio ao cansaço'

Irmã de Isabel Veloso desabafa sobre rotina difícil durante internação: 'Apoio e força em meio ao cansaço'
Imagem - Outro patamar: 5 signos entram em uma era de dinheiro, expansão e oportunidades em 2026

Outro patamar: 5 signos entram em uma era de dinheiro, expansão e oportunidades em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador
01

Saiba quais bairros têm os imóveis mais caros de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
02

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
03

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus
04

Flagrado em vídeo: quem é o homem que espancou e matou professor em ponto de ônibus