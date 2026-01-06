TURISMO

5 países baratos para viajar onde o real vale como o dólar e você nem imagina

Saiba como economizar em sua viagem internacional escolhendo os destinos certos para o seu orçamento

Agência Correio

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16:00

Explore o mundo sem comprometer suas finanças com estas dicas de países econômicos para brasileiros Crédito: Bernard Gagnon/Wikimedia Commons

Sua conta bancária não precisa ficar vazia para você conhecer outras culturas e paisagens internacionais deslumbrantes. Embora pareça um desafio complexo, o segredo reside na escolha de destinos com moedas menos valorizadas que o real.

Utilizando dados das plataforma Skyscanner Passagens Aéreas e Numbeo, selecionamos locais onde o seu poder de compra aumenta. Acompanhe esta lista e comece a planejar suas próximas férias fora do Brasil agora mesmo.

1. México

O México oferece uma imersão profunda em tradições ancestrais e uma culinária reconhecida mundialmente em sua capital. Além de explorar museus renomados, os visitantes aproveitam uma infraestrutura turística completa e muito acolhedora.

Entretanto, lembre-se da necessidade do visto e do passaporte válido por pelo menos seis meses para viajar. Hotéis de três estrelas custam em média R$106 e a alimentação diária varia entre R$34 e R$116.

2. Colômbia

A Colômbia é um dos destinos mais acessíveis, permitindo que brasileiros viajem portando apenas o documento de identidade original. Bogotá impressiona com a Plaza de Bolívar e a vida noturna agitada na famosa Zona T.

Outra experiência imperdível envolve o restaurante Andrés Carne de Res para quem busca diversão e boa comida local.

A hospedagem custa cerca de R$77 e a alimentação varia entre R$19 e R$40 nas plataformas consultadas.

3. Vietnã

Localizado no coração da Ásia, o Vietnã proporciona vivências inesquecíveis com um custo de vida extremamente convidativo. A capital Hanói mescla perfeitamente o caos urbano moderno com a serenidade do Templo da Montanha.

Portanto, o país é perfeito para quem deseja conforto básico com preços de mochileiro durante toda a estadia. Hotéis três estrelas custam R$21 e você gasta entre R$7 e R$20 com alimentação em Hanói.

4. Tailândia

A Tailândia combina cenários de filme com uma gastronomia de rua que conquista qualquer paladar exigente em Bangkok. Atrações como o Wat Arun e os mercados flutuantes tornam a viagem visualmente espetacular e única.

Felizmente, o turista brasileiro está isento de visto por três meses, o que simplifica a burocracia do passeio. Hotéis 3 estrelas custam aproximadamente R$35 e a alimentação diária varia entre R$8 e R$34 na capital.

5. Egito

Localizado no nordeste africano, o Egito apresenta relíquias da humanidade que resistem ao tempo e fascinam pesquisadores. O Rio Nilo e o Mar Vermelho complementam o roteiro histórico das pirâmides abertas para visitação.