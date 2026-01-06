Acesse sua conta
Esse paraíso faz mistura do Brasil com Egito e tem passeios em dromedários e dunas douradas

Entre areia dourada, lagoas de água doce e aventura, Genipabu revela um dos visuais mais surpreendentes do Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19:00

Destino impressiona com dunas e praias espetaculares
Destino impressiona com dunas e praias espetaculares Crédito: Reprodução/Youtube

Não é preciso atravessar o oceano para encontrar paisagens que lembram os grandes desertos do mundo. No litoral do Rio Grande do Norte, Genipabu chama atenção por unir dunas gigantes, lagoas cristalinas e o mar aberto em um cenário que parece ter saído de outro continente.

Localizado no município de Extremoz, a poucos quilômetros de Natal, o Parque Turístico Ecológico Dunas de Genipabu se consolidou como um dos pontos turísticos mais visitados do estado. O contraste entre o branco da areia, o verde da vegetação e o azul do céu cria um efeito visual que surpreende até quem já conhece outras praias nordestinas.

Dunas que mudam de forma e criam paisagens sempre novas

Ao contrário do que muitos imaginam, as dunas de Genipabu estão em constante movimento. A ação dos ventos redesenha o relevo diariamente, formando novos caminhos e mirantes naturais. Esse fenômeno faz com que nenhuma visita seja igual à outra.

Para explorar a região, o passeio de buggy é a escolha mais popular. Há trajetos mais intensos, com subidas e descidas rápidas, e opções mais tranquilas, indicadas para quem prefere apreciar a paisagem com calma e registrar boas fotos.

Aventura que aproveita o relevo natural

Além do buggy, o próprio formato das dunas permite atividades que se tornaram marcas registradas do destino. Uma delas é o esquibunda, em que o visitante desliza pela areia até a lagoa em uma prancha de madeira.

Outra experiência bastante procurada é o aerobunda, uma descida suspensa que termina com um mergulho refrescante. Essas atrações são opcionais, mas ajudam a transformar o passeio em uma vivência mais interativa com a natureza.

O período dos dromedários e a fama de “deserto brasileiro”

Por muitos anos, Genipabu foi conhecido nacionalmente por oferecer passeios de dromedário, algo único no Brasil. Mesmo descontinuada, a atividade ajudou a reforçar a imagem do local como um cenário que lembra o Oriente Médio.

Essa estética diferente também atraiu produções de TV e cinema. Novelas e filmes usaram as dunas como pano de fundo, explorando a sensação de imensidão e o visual quase intocado.

Clima favorável e preservação garantida

O clima quente predomina na maior parte do ano, o que favorece passeios ao ar livre. Em épocas de chuva, as lagoas ganham mais volume e deixam a paisagem ainda mais contrastante.

A região integra uma Área de Proteção Ambiental, com regras específicas para circulação de veículos e visitantes. Esse controle é essencial para manter o equilíbrio do ecossistema e preservar a beleza que tornou Genipabu um dos destinos mais singulares do Brasil.

Com acesso rápido a partir de Natal, o local reúne aventura, natureza e um visual raro no país. Seja em um bate-volta ou em um dia inteiro de passeio, Genipabu entrega uma experiência que impressiona e fica registrada na memória e nas fotos.

