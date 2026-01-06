TURISMO

Não tem mar, nem praia famosa, mas as águas desse paraíso fazem qualquer um descansar; conheça

A pouco mais de uma hora de Brasília, destino reúne lagos transparentes, cachoeiras e paisagens que convidam ao silêncio

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:00

Localizada a aproximadamente 130 km de Brasília, a cidade abriga uma das maiores jazidas de quartzo do mundo Crédito: Reprodução/Youtube

Para quem associa descanso a barulho de ondas, Cristalina mostra que a tranquilidade pode estar bem longe do litoral. Localizada no leste de Goiás, a cerca de 130 quilômetros da capital federal, a cidade oferece um cenário onde a natureza dita o ritmo e o tempo parece correr mais devagar.

Conhecida como a Capital dos Cristais, Cristalina abriga uma das maiores reservas de quartzo do planeta. Essa riqueza mineral moldou não apenas a economia local, mas também a paisagem, marcada por águas incrivelmente transparentes, formações rochosas antigas e um clima ameno que favorece o descanso.

Fora do circuito tradicional do turismo de massa, o município atrai visitantes em busca de sossego, contato com o Cerrado e experiências ligadas à energia natural do território.

Águas cristalinas e contato direto com a natureza

Entre os atrativos mais procurados está o Adventure Park, instalado em uma antiga área de mineração. O espaço abriga um lago de águas claras, onde o visitante pode nadar, relaxar e simplesmente observar a paisagem ao redor.

A tonalidade transparente da água, resultado da presença de minerais no solo, cria um visual pouco comum e reforça a sensação de frescor. O ambiente silencioso, cercado pela vegetação do Cerrado, convida a desacelerar e aproveitar o momento sem pressa.

O cristal como parte da identidade local

No coração da cidade, o Mercado do Cristal funciona como um retrato da história de Cristalina. O espaço reúne peças brutas e lapidadas vendidas por famílias que trabalham com a pedra há décadas.

Mais do que comprar lembranças, o visitante tem contato com a tradição que ajudou a formar o município. O cristal está presente na arquitetura, no artesanato e na própria identidade cultural da cidade.

Paisagens antigas que convidam à contemplação

Um dos cenários mais simbólicos da região é a Pedra Chapéu de Sol, uma formação de quartzito com mais de um bilhão de anos. A rocha, equilibrada sobre uma base estreita, chama atenção pela forma e pela imponência.

Localizada na área da Fazenda Sucupira, a pedra é associada ao turismo de contemplação e à meditação. O silêncio do entorno e a vista ampla do Cerrado criam um ambiente propício para reflexão e conexão com a paisagem.

Outros atrativos para um roteiro completo

Cristalina também oferece visitas guiadas a garimpos, onde é possível observar de perto a extração do cristal em seu estado natural. A experiência ajuda a entender a importância da mineração para a região.

Para quem busca um banho de água doce, a Cachoeira do Arrojado é uma boa opção, cercada por vegetação preservada. Já a Igreja Matriz de São Sebastião e as grandes áreas de agricultura irrigada ajudam a contar a história do desenvolvimento local.

Acesso fácil e estrutura para o visitante

Partindo de Brasília, o acesso é feito pela BR-040, em um trajeto de aproximadamente uma hora e meia. Quem vem de outras regiões de Goiás costuma utilizar o caminho via Luziânia.