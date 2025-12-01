Acesse sua conta
A sensação térmica nesse paraíso turístico é de 62°C: quando o calor e a umidade são uma combinação perigosa

Onda de calor expõe limite da tolerância humana em Dubai e Kuwait

  Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21:00

  • Agência Correio

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21:00

Sensação térmica recorde liga alerta para risco de vida no Golfo
Sensação térmica recorde liga alerta para risco de vida no Golfo Crédito: Freepik

Uma onda de calor histórica elevou a sensação térmica em Dubai a 62°C, um valor que se aproxima do limite da tolerância humana. O fenômeno combina altas temperaturas com umidade extrema, criando um cenário perigoso no Golfo.

Mesmo com termômetros marcando valores mais baixos, o calor sentido pelas pessoas ultrapassa níveis considerados seguros por meteorologistas e preocupa autoridades da região.

A situação se agravou nas últimas semanas e revela por que calor intenso aliado à umidade pode transformar ambientes urbanos em áreas quase inabitáveis.

Calor extremo desafia o limite do corpo humano

Dubai vive dias em que o ar quente e úmido impede o corpo de se resfriar, elevando o índice de calor para números próximos ao risco de vida. A sensação de 62°C registrada em 17 de julho de 2024 surpreendeu até meteorologistas.

Embora os termômetros mostrassem cerca de 43°C, a umidade fez a temperatura percebida subir muito mais. Esse efeito é comum quando o suor para de evaporar e impede a troca de calor com o ambiente.

Essas condições compõem a chamada temperatura de bulbo úmido, usada para medir situações em que calor e umidade combinados tornam a exposição prolongada fatal para humanos.

Por que a combinação de calor e umidade assusta

Especialistas alertam que leituras de bulbo úmido próximas de 35°C já representam risco sério, pois impedem o resfriamento natural do corpo. Dubai está perigosamente perto desse limite.

A localização da cidade, próxima ao Trópico de Câncer e ao Golfo Pérsico, intensifica o problema, já que a região recebe calor intenso e umidade constante ao longo do verão.

O efeito de ilha de calor urbana agrava a situação, com prédios e asfalto retendo calor por horas, o que torna a vida cotidiana ainda mais desafiadora em áreas densamente construídas.

Como Dubai e Kuwait tentam evitar novas tragédias

Autoridades de Dubai publicam alertas diários e recomendam que moradores evitem sair durante as horas mais quentes, mantendo-se em ambientes climatizados e bem hidratados.

Apesar das orientações, há preocupação com trabalhadores ao ar livre, que muitas vezes enfrentam longos períodos de exposição direta ao sol em condições de alto risco.

No Kuwait, o cenário é semelhante. O país já suspendeu atividades em canteiros de obras em ondas de calor anteriores e reforça que a população deve evitar o sol intenso sempre que possível.

Impacto ambiental e pressão sobre energia

O calor extremo também pressiona redes elétricas. Em Dubai, o consumo de energia atingiu recordes recentes, impulsionado pelo uso intenso de ar-condicionado em residências e comércios.

No Kuwait, a demanda elevada já provocou apagões em alguns bairros, o que levou autoridades a pedirem que a população economize energia para evitar falhas mais amplas.

A previsão indica que o calor intenso continuará nos próximos anos, alimentando temores sobre impactos prolongados na saúde pública e na infraestrutura do Golfo.

