Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como saber se meus rins estão falhando e o que fazer para evitar problemas?

Doenças renais costumam ser silenciosas

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08:59

Os sintomas só aparecem quando a doença já está em fase avançada
Os sintomas só aparecem quando a doença já está em fase avançada Crédito: Imagem: Reprodução mvpmedicalcare

Os rins são órgãos vitais do corpo, que servem para “filtrar” o sangue e descartar substâncias tóxicas para a urina. Se eles falham, a saúde fica bastante debilitada, e doenças renais podem até levar à morte.

Como então saber se os rins estão saudáveis e como evitar doenças renais? Segundo o nefrologista Luis Catelani, a maioria das condições nos rins são silenciosas até ficarem muito graves, como é o caso da pedra no rim.

A solução então é fazer exames, além de cultivar bons hábitos de saúde para proteger o sistema renal.

Doença Renal - como afeta os rins

O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode prejudicar a saúde dos rins (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
Os rins desempenham papel fundamental no funcionamento do organismo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Doença renal mata 1,5 milhão por ano e é 9ª causa de morte no mundo  por Imagem gerada por inteligência artificial
A água ajuda a evitar o acúmulo de toxinas nos rins, contribuindo para prevenir o câncer renal (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Cuidar da saúde dos rins no dia a dia é fundamental para evitar o câncer renal (Imagem: VectorMine | Shutterstock) por Imagem: VectorMine | Shutterstock
A síndrome nefrótica compromete o processo de filtração do sangue nos rins (Imagem: Butusova Elena | Shutterstock) por Imagem: Butusova Elena | Shutterstock
1 de 6
O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode prejudicar a saúde dos rins (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock

Exames de rotina

Conforme explica o doutor, como a doença é silenciosa, “é preciso exames e fazer um acompanhamento de rotina. O principal exame para saber se o rim está bom é a creatinina”.

Mas além da creatinina, a coleta de urina também é uma ótima ferramenta de análise para entender que substâncias estão saindo do rim, e com qual concentração.

Frequência dos exames

A frequência que os exames devem ser feitos depende do estado de saúde de cada pessoa, explica o nefrologista:

“Quem tem problemas de saúde como pressão alta e diabetes tem que fazer esse exame pelo menos a cada 6 meses, para acompanhar o rim e saber como é que ele está evoluindo. Geralmente a pressão alta, o diabetes, o uso de anti-inflamatório podem causar lesão no rim”.

Mas para quem não possui fatores de risco para doenças renais, o acompanhamento pode ser feito uma vez por ano.

Proteger os rins

Para evitar problemas nos rins e garantir que os resultados dos exames não sejam preocupantes, vale algumas dicas recomendadas pelo nefrologista Luis Catelani:

  • Não fume
  • Evite alimentos com muito sódio, o que pode causar hipertensão
  • Controle a ingestão de açúcar para evitar diabetes
  • Se hidrate bem

Seguindo essas recomendações, e fazendo os exames de rotina, não há nada para se preocupar quanto aos rins.

Leia mais

Imagem - Sabe por que você não consegue ir ao banheiro fora de casa? Tem uma razão para isso

Sabe por que você não consegue ir ao banheiro fora de casa? Tem uma razão para isso

Imagem - Horta para quem tem pouco espaço: 27 ervas, temperos e hortaliças para cultivar em casa

Horta para quem tem pouco espaço: 27 ervas, temperos e hortaliças para cultivar em casa

Imagem - Descubra os melhores exercícios para pessoas com mais de 60 anos: fortalecem coração e protegem de demência

Descubra os melhores exercícios para pessoas com mais de 60 anos: fortalecem coração e protegem de demência

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Indireta? Ivete desabafou há 6 dias sobre estar 'estagnando', garantiu que 'sempre há uma saída' e disparou: 'Eu mereço ser feliz'

Indireta? Ivete desabafou há 6 dias sobre estar 'estagnando', garantiu que 'sempre há uma saída' e disparou: 'Eu mereço ser feliz'
Imagem - Fãs percebem que Daniel apagou fotos com Ivete das redes antes do anúncio da separação

Fãs percebem que Daniel apagou fotos com Ivete das redes antes do anúncio da separação

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
01

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos
02

Tarot desta sexta (28 de novembro) anuncia romance, prosperidade e boas surpresas para todos os signos

Imagem - Sempre discreto, ‘publi’ de Daniel Cady com possível ‘indireta’ para Shawn Mendes surpreendeu fãs de Ivete
03

Sempre discreto, ‘publi’ de Daniel Cady com possível ‘indireta’ para Shawn Mendes surpreendeu fãs de Ivete

Imagem - Deputado se envolve em acidente em estrada da Bahia e carro fica destruído
04

Deputado se envolve em acidente em estrada da Bahia e carro fica destruído