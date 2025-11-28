NEFROLOGIA

Como saber se meus rins estão falhando e o que fazer para evitar problemas?

Doenças renais costumam ser silenciosas

J Jenny Perossi

Agência Correio

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08:59

Os sintomas só aparecem quando a doença já está em fase avançada Crédito: Imagem: Reprodução mvpmedicalcare

Os rins são órgãos vitais do corpo, que servem para “filtrar” o sangue e descartar substâncias tóxicas para a urina. Se eles falham, a saúde fica bastante debilitada, e doenças renais podem até levar à morte.

Como então saber se os rins estão saudáveis e como evitar doenças renais? Segundo o nefrologista Luis Catelani, a maioria das condições nos rins são silenciosas até ficarem muito graves, como é o caso da pedra no rim.

A solução então é fazer exames, além de cultivar bons hábitos de saúde para proteger o sistema renal.

Doença Renal - como afeta os rins 1 de 6

Exames de rotina

Conforme explica o doutor, como a doença é silenciosa, “é preciso exames e fazer um acompanhamento de rotina. O principal exame para saber se o rim está bom é a creatinina”.

Mas além da creatinina, a coleta de urina também é uma ótima ferramenta de análise para entender que substâncias estão saindo do rim, e com qual concentração.

Frequência dos exames

A frequência que os exames devem ser feitos depende do estado de saúde de cada pessoa, explica o nefrologista:

“Quem tem problemas de saúde como pressão alta e diabetes tem que fazer esse exame pelo menos a cada 6 meses, para acompanhar o rim e saber como é que ele está evoluindo. Geralmente a pressão alta, o diabetes, o uso de anti-inflamatório podem causar lesão no rim”.

Mas para quem não possui fatores de risco para doenças renais, o acompanhamento pode ser feito uma vez por ano.

Proteger os rins

Para evitar problemas nos rins e garantir que os resultados dos exames não sejam preocupantes, vale algumas dicas recomendadas pelo nefrologista Luis Catelani:

Não fume



Evite alimentos com muito sódio, o que pode causar hipertensão



Controle a ingestão de açúcar para evitar diabetes



Se hidrate bem

