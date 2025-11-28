Acesse sua conta
Tem medo de infartar? Então fique longe do calor, alertam especialistas

Altas temperaturas e vasodilatação: entenda como o calor afeta seu corpo e aumenta o risco cardíaco

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 19:00

Temperaturas acima de 30°C exigem cuidados extras com a saúde cardiovascular
Temperaturas acima de 30°C exigem cuidados extras com a saúde cardiovascular Crédito: Freepik

Em dias quentes, com termômetros marcando mais de 30 graus, especialmente nas cidades litorâneas, o corpo passa por uma intensa reação natural que pede atenção: a vasodilatação.

Esse processo, onde os vasos sanguíneos se dilatam, pode mexer significativamente com a pressão sanguínea, trazendo consigo o perigo da queda de pressão, além de desidratação, que gera tontura, desmaio e até arritmia cardíaca.

Desidratação e golpes de calor

Contudo, a situação vai além. As altas temperaturas também fazem o sangue ficar mais espesso, elevando a pressão e a frequência cardíaca. Consequentemente, aumenta o risco de sofrer um infarto ou um derrame.

Estudos científicos demonstram que o calor excessivo pode elevar o risco de morte precoce por problemas cardiovasculares, sobretudo em pessoas com mais de 50 anos de idade. Portanto, é crucial entender como a alta temperatura age no seu organismo e adotar medidas preventivas.

Esteja atento, pois o perigo de infarto se intensifica quando as temperaturas ultrapassam a marca dos 32 °C, um cenário bem comum durante a estação mais quente do ano, sendo ainda mais grave para quem já convive com colesterol alto e hipertensão arterial.

calor e pressão sanguínea: a reação do organismo

O nosso corpo, ao se desidratar, aciona um mecanismo de defesa: fecha os vasos sanguíneos para tentar manter a pressão arterial estável e acelera os batimentos cardíacos para se sustentar. É importante saber que o risco de problemas cardiovasculares aumenta justamente no verão, período em que o calor exige um esforço extra do coração.

Quem precisa de atenção redobrada?

Alguns grupos de pessoas são mais propensos a sofrer com as altas temperaturas. Segundo o cardiologista e coordenador do Programa de Infarto Agudo do Miocárdio, Dr. Leopoldo Piegas, as pessoas obesas, diabéticas e portadoras de algum problema cardiovascular fazem parte do grupo de maior risco.

O Dr. Piegas faz um alerta importante ao portal do Hcor: "A orientação nestes dias quentes é manter-se sempre hidratado, evitar a exposição direta ao sol e fazer refeições leves, que exigem menos esforço do organismo durante a digestão".

"As altas temperaturas causam dores de cabeça, desconforto, desidratação, cansaço e podem aumentar o risco de morte precoce por problemas cardiovasculares", complementa o médico.

Cuidados na alimentação e exercícios

Membros do grupo de risco precisam de cuidado extra. Não é recomendado iniciar exercícios físicos sem uma avaliação médica prévia, nem abusar da alimentação.

O cardiologista também recomenda ter cautela com as comidas de rua e típicas do período de férias, principalmente aquelas com alto teor de colesterol, que é um fator de risco relevante para aterosclerose. Além disso, evitar o excesso de bebidas alcoólicas é fundamental.

Hidratação e medicamentos: fique atento

A atenção à hidratação deve ser máxima, especialmente porque o calor e a umidade do verão aumentam a perda de água e sais minerais através da transpiração. O Dr. Piegas reforça: “Para evitar a desidratação, é preciso ingerir bastante líquido.”

Pacientes que usam medicamentos, sobretudo diuréticos, e pessoas de mais idade, merecem um olhar cuidadoso. Pacientes hipertensos, que monitoram a pressão arterial com frequência, devem ficar atentos à tendência natural do corpo de baixar a pressão no calor.

Nesses casos, uma reavaliação médica durante as férias pode indicar se é necessário ou não ajustar a dosagem dos medicamentos.

Sinais de alerta: infarto ou avc

Fique atento aos sinais que podem indicar um infarto ou AVC nestes dias de muito calor. A detecção precoce pode salvar vidas.

  • Dor no peito que pode irradiar para o braço, costas ou para o queixo.
  • Sensação estranha na garganta.
  • Tontura ou dor de cabeça inesperada e sem explicação.
  • Batimento cardíaco acelerado.

Em caso de qualquer um desses sintomas, procure ajuda médica imediatamente.

