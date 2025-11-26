FIQUE ALERTA

Perigo disfarçado: o chá popular que pode prejudicar o fígado, segundo hepatologistas

Infusão tratada como natural pode sobrecarregar o fígado sem aviso

Agência Correio

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 08:55

Bebida natural popular pode causar danos silenciosos ao fígado Crédito: Freepik

Um chá consumido com frequência por quem busca bem-estar pode não ser tão seguro quanto parece. Apesar de natural, a bebida reúne compostos que despertam preocupação e fazem especialistas reforçarem a importância de cautela no uso diário.

A hepatologista Patrícia Almeida, doutora pela USP, afirma em entrevista ao Metrópoles que o consumo contínuo pode gerar danos silenciosos no fígado. Segundo ela, muitas pessoas subestimam o risco por acreditarem, de forma equivocada, que produtos naturais não oferecem perigo.

É justamente esse hábito despretensioso que preocupa médicos — e leva à revelação de qual chá, em especial, merece atenção redobrada.

Quando o natural também oferece riscos

Classificados como naturais, muitos chás entram na rotina sem qualquer controle, mas isso não significa ausência de efeitos colaterais. A hepatologista explica que todo composto ingerido precisa ser metabolizado pelo fígado, o que já exige esforço constante.

Assim, mesmo plantas consideradas inofensivas podem sobrecarregar o órgão, sobretudo quando consumidas com alta frequência. Por isso, o excesso pode gerar danos progressivos e muitas vezes imperceptíveis.

O chá de cavalinha e o alerta da hepatologista

A bebida em questão é o chá de cavalinha, frequentemente lembrado como “diurético natural”. No entanto, Patrícia Almeida afirma que ele apresenta “potencial hepatotóxico”, capaz de inflamar e lesionar o fígado.

A médica alerta que o risco aumenta quando o uso é contínuo, especialmente entre pessoas que fazem outros tratamentos. Dessa forma, o que parece um reforço à saúde pode se transformar em uma sobrecarga silenciosa para o organismo.

“O fato de ser uma planta não a torna isenta de risco”, explica a médica. Ela reforça que o fígado “não diferencia o que é natural do que é sintético”, e por isso metaboliza tudo da mesma forma.