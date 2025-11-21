Acesse sua conta
Fazer o exercício físico errado pode provocar afastamento de músculos do abdômen; veja como evitar

Movimentos mal executados elevam a pressão interna da barriga e podem levar ao afastamento dos músculos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 21:00

Além da flacidez abdominal, a diastase pode evoluir para dores na lombar e até hérnias
Além da flacidez abdominal, a diastase pode evoluir para dores na lombar e até hérnias Crédito: Freepik

Quem já passou por uma gravidez, ou convive com alguém que teve bebê recentemente, provavelmente já ouviu falar em diástase. A condição acontece quando os músculos do abdômen se afastam, deixando a região mais flácida.

Em situações mais avançadas, esse afastamento pode evoluir para dores na lombar, hérnias e até episódios de incontinência urinária.

Embora seja muito comum entre mulheres no pós-parto, a diástase não é exclusiva delas. Homens e mulheres que nunca engravidaram também podem desenvolver o problema, principalmente quando realizam exercícios de forma inadequada, como é o caso do agachamento mal executado.

“Ao fazer força para subir ou descer, a pessoa acaba segurando a respiração e estufando a barriga. O estufamento aumenta a pressão na região e, com o passar do tempo, a sobrecarga pode provocar a abertura dos músculos, provocando a diástase”, explica a fisioterapeuta pélvica, Priscila Pschiski.

Em entrevista ao portal Metrópoles, a especialista listou algumas estratégias para evitar a diástase causada por treinos mal feitos:

1 - Amplie a consciência do próprio corpo

De acordo com Priscila, um dos caminhos para prevenir a diástase é desenvolver maior percepção corporal durante a prática de exercícios.

A proposta é observar como se comportam o diafragma, o abdômen e o assoalho pélvico ao agachar, carregar peso ou até caminhar. Uma das maneiras de fazer isso é prestar atenção à respiração.

“A pessoa deve sempre inspirar e expirar completamente durante a atividade física. Ao expirar, ela precisa contrair toda essa região. Um truque é imaginar um zíper grande que começa na parte genital e termina na região superior do abdômen e precisa ser fechado quando o ar está sendo expelido”, explica Priscila.

A associação entre a expiração e a contração ajuda a impedir que a barriga estufe durante os movimentos e direciona a força apenas para os músculos que realmente estão sendo utilizados, o que ainda melhora os resultados.

2 - Ajuste a postura para evitar sobrecarga

Manter uma postura adequada ajuda a alinhar automaticamente os músculos do abdômen, do assoalho pélvico e do diafragma.

Além disso, realizar qualquer exercício com a coluna ereta facilita a respiração diafragmática. “Uma pessoa que tem uma postura ruim costuma ter um déficit respiratório, que pode acarretar em uma diástase futura”, completa a fisioterapeuta.

A postura incorreta também gera instabilidade abdominal, favorecendo movimentos executados de forma inadequada, o que aumenta o risco de lesões em ossos, joelhos e ombros.

3 - Cultive o condicionamento físico

Persistir nos treinos é fundamental. Quanto mais você trabalha a coordenação entre corpo, respiração e contração muscular, menor a chance de ocorrer afastamento dos músculos abdominais.

E, se mesmo assim você perceber sinais como barriga flácida, dor na lombar, desconforto na coluna ou perda urinária, o ideal é procurar um fisioterapeuta. Com exercícios específicos, o profissional pode ajudar a reposicionar a musculatura.

