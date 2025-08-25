ATIVIDADE FISICA

Descubra o que acontece com seu abdômen se você fizer prancha todos os dias

Como a prancha ajuda a desenvolver resistência física e equilíbrio ao mesmo tempo

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:20

Como a prancha ajuda a desenvolver resistência física e equilíbrio ao mesmo tempo Crédito: IMAGEM GERADA POR IA

A prancha como exercício multiarticular é um recurso prático e eficiente para quem busca treinos de fortalecimento sem aparelhos. Sua grande vantagem está no fato de ativar vários grupos musculares ao mesmo tempo, exigindo apenas o peso do próprio corpo para promover resultados consistentes.

Prancha 1 de 11

Por ser simples na execução e altamente eficaz, a prancha é indicada tanto para iniciantes quanto para praticantes avançados. Contudo, sua simplicidade não elimina a necessidade de atenção: a postura correta é o que garante que o exercício cumpra seu papel sem gerar desconforto ou risco de lesão.

Importância do alinhamento para proteger a coluna e otimizar o treino

Durante a execução da prancha, é essencial manter o corpo firme e alinhado, evitando que o quadril suba ou desça demais. Pequenos desvios posturais podem comprometer a eficiência do exercício e aumentar a pressão sobre a região lombar.

Ao manter a posição estável, a pessoa ativa de maneira equilibrada o abdômen, os glúteos e os ombros, fortalecendo pontos-chave que sustentam a postura no dia a dia. Esse fortalecimento reduz dores, melhora o equilíbrio e ainda contribui para mais resistência física.

Limite de tempo adequado para cada nível de praticante

A ideia de que quanto mais tempo se permanece em prancha, melhores serão os resultados, é equivocada. Quando a fadiga se instala, o corpo perde o alinhamento correto e passa a compensar de forma incorreta.

Por isso, recomenda-se que cada série dure até 1 minuto, respeitando o nível de condicionamento físico. Esse cuidado garante maior qualidade na execução e mais segurança durante a prática, evitando sobrecargas desnecessárias.

Casos em que o exercício deve ser substituído ou adaptado

A prancha não é indicada em todas as circunstâncias, principalmente para quem sofre com problemas lombares ou inflamações articulares. A pressão gerada pelo exercício pode intensificar dores já existentes e atrapalhar o processo de recuperação.

Nessas situações, é mais seguro buscar alternativas que fortaleçam a região abdominal e lombar sem forçar estruturas fragilizadas. Profissionais especializados podem indicar exercícios adaptados que mantenham os benefícios da prancha, mas de forma adequada ao quadro de cada pessoa.

Maneiras de tornar a prancha mais desafiadora e eficiente

Conforme o corpo se adapta, é importante incluir variações que tornem o exercício mais completo. Apoios instáveis, movimentos dinâmicos e ajustes no tempo de execução são formas de estimular o corpo de novas maneiras.