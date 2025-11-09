Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 18:46
A prancha é um dos exercícios mais completos para quem busca fortalecer o abdômen sem depender de aparelhos. Apesar de simples, ela exige controle corporal, resistência e concentração. Com a prática diária, o corpo passa por mudanças perceptíveis tanto na força quanto na postura.
Ao sustentar o peso do corpo apenas com os antebraços e pontas dos pés, a prancha ativa o abdômen de forma intensa, além de envolver ombros, costas e glúteos. Essa combinação cria uma base sólida para todos os outros movimentos do dia a dia.
O primeiro impacto é a melhora da estabilidade. O abdômen ganha firmeza e os músculos profundos passam a trabalhar melhor para sustentar a coluna. Com o tempo, o resultado é um core mais definido e uma postura mais ereta, o que reduz dores lombares e melhora o equilíbrio corporal.
Outro benefício é o aumento da resistência física. Segurar a prancha por 30 segundos a 1 minuto, mantendo o corpo alinhado, exige foco e força contínua. Esse esforço constante fortalece a musculatura interna do tronco e melhora o desempenho em outros treinos.
Mas é importante lembrar que exagerar no tempo não traz mais resultados. Quando a fadiga aparece, a postura se desajusta e o exercício perde eficiência. O ideal é priorizar a qualidade do movimento e respeitar o limite do corpo, ajustando o tempo de acordo com o nível de condicionamento.
Para quem já domina a prancha básica, vale apostar em variações, como levantar uma perna ou apoiar-se em superfícies instáveis. Essas mudanças aumentam o desafio e potencializam o ganho de força.
Em resumo, fazer prancha todos os dias fortalece o abdômen, melhora a postura e ajuda a proteger a coluna. O segredo está na constância e na execução correta, que transformam um exercício simples em um poderoso aliado para o corpo inteiro.