Veja quando crianças podem começar a frequentar a academia

Exercício físico na infância deve priorizar o aspecto lúdico e o acompanhamento profissional para garantir segurança e desenvolvimento saudável

  Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:41

A prática de atividade física é importante para a saúde das crianças (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)
A prática de atividade física é importante para a saúde das crianças Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

Com o aumento da preocupação dos pais em garantir uma rotina mais ativa para os filhos, uma dúvida tem se tornado comum: crianças podem frequentar academias? Embora a prática de exercícios seja essencial para o desenvolvimento físico e emocional, é preciso atenção quanto ao tipo de atividade e ao ambiente em que ela acontece.

Segundo Pablo Fraga, professor do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, a atividade física é fundamental para o crescimento saudável, auxiliando no fortalecimento muscular, na coordenação motora e na prevenção da obesidade infantil. “O exercício regular melhora o sono, o humor e até o desempenho escolar, além de ajudar na formação de hábitos saudáveis que tendem a ser mantidos na vida adulta”, explica.

Troque a academia por atividades lúdicas e esportes

O professor alerta que o treino deve respeitar a faixa etária e o estágio de desenvolvimento da criança. “As academias tradicionais, com equipamentos projetados para adultos, não são adequadas para os pequenos. O ideal é investir em atividades lúdicas e esportes que estimulem o movimento de forma natural e divertida”, orienta.

A partir dos 12 anos, as crianças podem realizar exercícios mais estruturados na academia (Imagem: SERGEI BRIK | Shutterstock)
A partir dos 12 anos, as crianças podem realizar exercícios mais estruturados na academia Crédito: Imagem: SERGEI BRIK | Shutterstock

Idade para iniciar na academia

Conforme Pablo Fraga, a partir dos 12 anos é possível incluir na rotina exercícios mais estruturados na academia, desde que haja acompanhamento profissional e os treinos sejam adaptados, com foco no fortalecimento leve, coordenação e resistência. “O trabalho com peso deve ser gradual, sempre respeitando os limites do corpo em crescimento para evitar lesões”, reforça.

Atividades físicas mais indicadas para crianças

Atividades como natação , dança, corrida, ginástica e esportes coletivos são indicadas por promoverem o bem-estar físico e mental. Além disso, o incentivo ao movimento desde cedo contribui para a formação de adultos mais ativos e saudáveis, reduzindo riscos de doenças crônicas no futuro.

Por Priscila Dezidério

