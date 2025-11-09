FITNESS

Ganho de massa sem academia: descubra quantas flexões você precisa fazer para ganhar músculos

O papel da técnica no crescimento e desenvolvimento muscular

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 15:00

A flexão de braço é um dos exercícios mais completos e acessíveis para quem busca força e definição sem precisar de academia. Mas afinal, quantas flexões são necessárias para ganhar massa muscular de verdade? A resposta depende do nível de condicionamento e dos objetivos de cada pessoa.

A vantagem do movimento está na simplicidade. Sem necessidade de aparelhos, ele ativa peitoral, tríceps, ombros e abdômen de forma simultânea, criando um estímulo eficiente para o crescimento muscular, desde que seja executado com técnica correta e volume adequado.

Especialistas explicam que, principalmente entre iniciantes, as flexões são uma poderosa ferramenta para desenvolver força de base e preparar o corpo para desafios mais intensos no futuro. A recomendação é começar com séries de 10 a 15 repetições, mantendo constância e boa execução. Com o tempo, é possível aumentar o número para 20 ou 30 repetições por série ou investir em variações mais exigentes.

O segredo para evoluir está na sobrecarga progressiva. Ou seja, desafiar o corpo de forma contínua, evitando o conforto. Flexões com palmas, inclinadas, com os pés elevados ou sobre superfícies instáveis são alternativas que ajudam a ativar diferentes regiões musculares e impedem a estagnação.