101 kg de puro músculo: conheça a estratégia alimentar surpreendente que impulsionou Ramon Dino ao topo do fisiculturismo

Estratégia curiosa fez o brasileiro brilhar no maior campeonato de fisiculturismo do mundo

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 16:01

A tática por trás da refeição que chocou os fãs e ajudou Ramon Dino a conquistar o título mundial Crédito: Reprodução/Youtube

Ramon Dino, o brasileiro que conquistou o título do Mr. Olympia 2025, surpreendeu os fãs ao revelar o que comeu pouco antes da final: hambúrguer e cookies. A combinação improvável, longe de ser um “erro” na dieta, fez parte de um plano muito bem calculado.

O atleta chegou a Las Vegas, onde aconteceu a maior competição de fisiculturismo do mundo, depois de semanas de treinos exaustivos e alimentação controlada. Mas nas 48 horas antes da disputa, ele recebeu uma orientação inesperada do treinador: incluir fast food na rotina.

A estratégia tinha um objetivo simples, mas essencial: deixar os músculos mais cheios e definidos para o momento em que o corpo seria avaliado sob luz intensa no palco do campeonato.

Semanas de sacrifício e disciplina total

Antes desse momento, a rotina de Ramon foi digna de filme. Para se preparar, ele se isolou nos Estados Unidos e entrou no que chama de “modo caverna” — uma fase de treinos duros, pouca convivência social e foco absoluto no corpo.

Durante semanas, ele fez duas sessões de treino por dia e seguiu uma dieta extremamente restrita. Quase não comia carboidratos, como arroz ou batata, e baseava as refeições em proteínas, ovos e carnes.

A ideia era “secar” o corpo, eliminando toda a gordura e retenção de líquidos para que os músculos ficassem bem aparentes. O resultado foi um físico impressionante, com 101 kg distribuídos em 1,81 m de altura — o máximo permitido na categoria em que competiu.

Quando o hambúrguer virou aliado

Após a pesagem oficial, veio a etapa mais aguardada da preparação: o momento de “recarregar” o corpo. Para isso, o treinador começou a reintroduzir carboidratos na dieta — primeiro de fontes leves, depois com alimentos mais calóricos.

Foi nesse ponto que o hambúrguer e os cookies entraram em cena. Ricos em gordura e açúcar, eles ajudam a deixar os músculos mais cheios e a pele mais firme, criando aquele visual definido que impressiona os jurados.

Tudo foi calculado com precisão pela equipe do atleta. O truque é usado apenas quando o corpo já está completamente preparado e cada detalhe é monitorado para evitar excessos.

A vitória que entrou para a história

O plano funcionou melhor do que o esperado. No palco do Mr. Olympia, Ramon exibiu um físico impecável e conquistou o primeiro título masculino da história do Brasil na competição, considerada o “Oscar” do fisiculturismo mundial.

Mais do que músculos, a conquista mostrou a importância da estratégia e da confiança entre atleta e treinador. Mesmo parecendo estranho, o fast food foi o toque final para um corpo esculpido com meses de disciplina e sacrifício.