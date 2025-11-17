Acesse sua conta
Tríceps mais fortes em casa: aprenda a fazer um treino sem usar pesos e que entrega resultados

Com poucos minutos e o peso do corpo, é possível tonificar e fortalecer os músculos do braço sem precisar de academia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:00

Alguns exercícios populares podem ser adaptados em casa para dar ênfase no fortalecimento do tríceps
Alguns exercícios populares podem ser adaptados em casa para dar ênfase no fortalecimento do tríceps Crédito: Reprodução/Youtube

O tríceps braquial, localizado na parte de trás do braço, é essencial para a força de empurrar e para manter o cotovelo estável durante os movimentos.

Embora muita gente acredite que só é possível treiná-lo com aparelhos ou halteres, dá perfeitamente para fortalecer o tríceps de forma eficaz usando apenas o próprio peso corporal.

A importância do tríceps no dia a dia

Mais do que um músculo voltado à estética, o tríceps é indispensável para a funcionalidade dos braços. Ele representa cerca de dois terços da musculatura da parte superior do braço e é formado por três partes: longa, medial e lateral.

Sua principal função é estender o cotovelo, movimento essencial para empurrar, apoiar-se ao levantar de uma cadeira ou empurrar objetos pesados.

Além disso, o tríceps atua como estabilizador dos ombros e cotovelos, trabalhando em conjunto com o bíceps para controlar os movimentos, equilibrar a força entre os músculos e reduzir o risco de lesões.

O exercício mais eficiente para o tríceps sem pesos

Entre os exercícios de peso corporal, o mergulho no banco (triceps dip) é um dos mais eficazes. Ele utiliza o peso do corpo como resistência e pode ser feito com apoio em uma cadeira firme, sofá ou degrau.

Para executá-lo, coloque as mãos ao lado do quadril, dedos voltados para frente. Deslize o quadril para fora do assento e desça o corpo dobrando os cotovelos até formarem um ângulo de 90 graus, mantendo-os próximos ao corpo. Durante o movimento, mantenha o peito aberto e as costas perto do banco.

Quem está começando pode fazer o exercício com os joelhos dobrados, e à medida que ganha força, pode progredir para a versão com as pernas esticadas, que aumenta a dificuldade.

Flexões também trabalham o tríceps?

A flexão de braço tradicional (push-up) já ativa o tríceps, mas é possível intensificar o foco nessa região com variações específicas, como a flexão fechada ou diamante.

Nessa versão, as mãos ficam próximas uma da outra e os cotovelos permanecem rentes ao corpo, o que transfere o esforço principal para o tríceps.

Outros exercícios de peso corporal também podem complementar o treino, como a prancha com subida (plank-to-push-up), que combina fortalecimento do core com o movimento de extensão do cotovelo.

Como evoluir e continuar progredindo

Mesmo sem halteres, dá para aplicar o princípio da sobrecarga progressiva, fundamental para o crescimento e fortalecimento muscular. O segredo está em ajustar variáveis que deixem o exercício mais desafiador ao longo do tempo.

Você pode progredir aumentando o número de repetições ou séries, reduzindo o intervalo de descanso, executando o movimento mais lentamente ou modificando o ângulo do corpo.

A regularidade é essencial: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é recomendado praticar atividades de fortalecimento muscular ao menos duas vezes por semana, envolvendo todos os principais grupos musculares.

