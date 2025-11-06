Adeus, barriga estufada: aprenda a fazer chá de duas ervas que ajuda a reduzir inchaço e gases

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:00
O inchaço e o desconforto abdominal estão entre as queixas mais comuns após uma refeição pesada. Mas, segundo nutricionistas, uma solução simples e natural pode ajudar: o chá de hortelã com erva-doce.
A mistura das duas ervas é conhecida por ter propriedades carminativas e digestivas, que auxiliam o corpo a eliminar gases e melhorar o funcionamento do intestino.
Chás
De acordo com os especialistas, a hortelã atua relaxando a musculatura do estômago e do abdômen, o que facilita a passagem dos alimentos e reduz a sensação de estufamento.
Já a erva-doce contribui para aliviar cólicas, diminuir gases e reduzir o desconforto intestinal. Juntas, as plantas potencializam o efeito uma da outra, oferecendo uma alternativa leve e natural para quem sofre com má digestão.
Além disso, o aroma e o sabor refrescante da infusão tornam o consumo agradável e fácil de incorporar à rotina.
De acordo com nutricionistas, é um chá que traz conforto quase imediato, principalmente depois de refeições muito gordurosas ou ricas em carboidratos.
Para fazer o chá de hortelã com erva-doce, ferva 200 ml de água e, depois que levantar fervura, adicione 1 colher (chá) de folhas de hortelã e 1 colher (chá) de sementes ou saquinho de erva-doce.
Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Em seguida, coe e beba morno ou em temperatura ambiente.
A recomendação dos especialistas é evitar ferver as ervas junto com a água, isso pode eliminar parte dos óleos essenciais responsáveis pelos efeitos benéficos.
O ideal, segundo os profissionais, é beber o chá de uma a duas vezes por dia, preferencialmente sem açúcar e logo após as refeições principais. Essa frequência ajuda a manter o equilíbrio digestivo e evita a formação excessiva de gases.
No entanto, o consumo deve ser feito com moderação. Especialistas alertam que o chá não substitui uma alimentação equilibrada nem o acompanhamento médico, especialmente para quem tem gastrite, refluxo ou outras doenças digestivas.
Além de aliviar o inchaço, o chá de hortelã e erva-doce também ajuda na hidratação e pode trazer uma sensação de leveza e bem-estar ao longo do dia.
Por ser natural e de preparo simples, é uma opção prática para quem busca cuidar da digestão e manter o corpo em equilíbrio.