Adeus, barriga estufada: aprenda a fazer chá de duas ervas que ajuda a reduzir inchaço e gases

Combinação de ervas tem ação digestiva e carminativa, promovendo alívio após refeições pesadas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:00

Hortelã e erva-doce podem ser aliados na luta contra barriga estufada
Hortelã e erva-doce podem ser aliados na luta contra barriga estufada Crédito: Freepik

O inchaço e o desconforto abdominal estão entre as queixas mais comuns após uma refeição pesada. Mas, segundo nutricionistas, uma solução simples e natural pode ajudar: o chá de hortelã com erva-doce.

A mistura das duas ervas é conhecida por ter propriedades carminativas e digestivas, que auxiliam o corpo a eliminar gases e melhorar o funcionamento do intestino.

Como o chá age no organismo

De acordo com os especialistas, a hortelã atua relaxando a musculatura do estômago e do abdômen, o que facilita a passagem dos alimentos e reduz a sensação de estufamento.

Já a erva-doce contribui para aliviar cólicas, diminuir gases e reduzir o desconforto intestinal. Juntas, as plantas potencializam o efeito uma da outra, oferecendo uma alternativa leve e natural para quem sofre com má digestão.

Além disso, o aroma e o sabor refrescante da infusão tornam o consumo agradável e fácil de incorporar à rotina.

De acordo com nutricionistas, é um chá que traz conforto quase imediato, principalmente depois de refeições muito gordurosas ou ricas em carboidratos.

Como preparar o chá

Para fazer o chá de hortelã com erva-doce, ferva 200 ml de água e, depois que levantar fervura, adicione 1 colher (chá) de folhas de hortelã e 1 colher (chá) de sementes ou saquinho de erva-doce.

Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Em seguida, coe e beba morno ou em temperatura ambiente.

A recomendação dos especialistas é evitar ferver as ervas junto com a água, isso pode eliminar parte dos óleos essenciais responsáveis pelos efeitos benéficos.

Quando e como consumir

O ideal, segundo os profissionais, é beber o chá de uma a duas vezes por dia, preferencialmente sem açúcar e logo após as refeições principais. Essa frequência ajuda a manter o equilíbrio digestivo e evita a formação excessiva de gases.

No entanto, o consumo deve ser feito com moderação. Especialistas alertam que o chá não substitui uma alimentação equilibrada nem o acompanhamento médico, especialmente para quem tem gastrite, refluxo ou outras doenças digestivas.

Um aliado do bem-estar diário

Além de aliviar o inchaço, o chá de hortelã e erva-doce também ajuda na hidratação e pode trazer uma sensação de leveza e bem-estar ao longo do dia.

Por ser natural e de preparo simples, é uma opção prática para quem busca cuidar da digestão e manter o corpo em equilíbrio.

