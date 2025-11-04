DINHEIRO VOA

Comissária de voos internacionais viraliza ao revelar salário, benefícios e como é viver fora do Brasil

Turbulência é constante, veja mais curiosidades e a verdade sobre os ganhos na Emirates

Agência Correio

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 05:30

Victoria trabalha na Emirates

Uma comissária de bordo argentina da companhia aérea Emirates decidiu quebrar o silêncio sobre o salário que recebe. Victoria Pano viralizou recentemente ao explicar abertamente os ganhos da profissão para "acabar com o tabu" do tema.

A publicação, feita em um momento de preparação para um voo com destino aos Estados Unidos, rapidamente ultrapassou a marca de 450 mil visualizações no TikTok.

Victoria declarou em sua postagem que o objetivo era ser transparente, afirmando: "Vou contar quanto ganham os comissários de bordo da Emirates. Acho que é um tabu, mas as informações estão disponíveis no site oficial da empresa". Ela fez questão de citar as fontes oficiais para validar os números apresentados aos curiosos seguidores.A re

velação trouxe detalhes importantes sobre a estrutura remuneratória na prestigiada companhia aérea sediada em Dubai. Ela segmentou a explicação para mostrar como os valores se acumulam ao longo de um mês típico de trabalho em voos internacionais.

Salário base e pagamento por hora de voo

A comissária detalhou que o salário-base mensal, o valor inicial garantido, é de US$ 1.200, o que na conversão equivale a aproximadamente R$ 6.500 na época da declaração. Este valor serve como ponto de partida para o cálculo da remuneração final mensal recebida por todos os tripulantes de cabine.

No entanto, este valor inicial é significativamente complementado pelo pagamento efetuado por cada hora dedicada ao voo, que é um componente variável importante. Segundo Victoria, cada hora de voo rende aproximadamente US$ 18,95, um valor que corresponde a cerca de R$ 102, dependendo da taxa de câmbio utilizada no momento.

A combinação do salário fixo com as horas voadas eleva a média salarial mensal para um patamar consideravelmente mais atrativo. A média mensal, quando todos os adicionais são contabilizados, alcança cerca de US$ 3 mil, o que se traduz em aproximadamente R$ 16,2 mil para os trabalhadores da empresa.

Vantagens que impactam o custo de vida

Além da remuneração direta, Victoria fez questão de enumerar os benefícios financeiros indiretos que a Emirates oferece aos seus colaboradores. Esses extras são cruciais para maximizar o poder de economia do salário líquido de cada funcionário na prática, segundo ela.

Entre as vantagens mais significativas, ela citou o fornecimento de moradia totalmente paga pela empresa para os funcionários que trabalham na região. Outro ponto destacado foi o transporte gratuito, disponibilizado para o deslocamento diário entre a casa e o local de trabalho, reduzindo despesas fixas.

Ela reforçou a importância desses auxílios, dizendo: "O que realmente faz diferença é que não pagamos aluguel, nem transporte para o trabalho, e ainda temos descontos no mundo todo". Estes benefícios são essenciais para manter o alto padrão de vida sem comprometer a maior parte da renda recebida.

Comparação com a realidade europeia

Para oferecer um panorama mais completo, a comissária fez uma comparação direta com a remuneração de seus colegas que trabalham em companhias aéreas sediadas na Europa. Essa comparação ajuda a ilustrar a vantagem do pacote da Emirates fora do continente europeu.

Ela explicou que os salários de comissários na Europa geralmente ficam na faixa de € 1,5 mil a € 2 mil por mês, o que corresponde a valores entre R$ 9.380 e R$ 12.500, dependendo da cotação da moeda europeia no momento da análise.

A grande diferença, segundo Victoria, reside nos custos operacionais do dia a dia nos países europeus. Ela pontuou que os altos valores cobrados com aluguel e o custo do transporte público acabam comprometendo uma parte significativa, ou até mesmo a maior parte, da renda obtida mensalmente pelos tripulantes lá.

A vida real nos bastidores dos voos

Após o sucesso estrondoso de sua primeira revelação, Victoria deu continuidade à série de vídeos respondendo às perguntas mais enviadas pelo público sobre a rotina da aviação. Ela abordou curiosidades comuns que rondam a imaginação dos passageiros frequentemente.

Questionada especificamente sobre o local de descanso durante as longas jornadas aéreas transoceânicas, ela confirmou a existência de áreas exclusivas. Ela revelou que há compartimentos com camas, projetados para o descanso, localizados geralmente nos andares superiores ou inferiores da estrutura das aeronaves.

A comissária também confirmou um benefício muito desejado: o acesso a passagens gratuitas ou com tarifas bastante reduzidas para funcionários da Emirates. Ela esclareceu que esse benefício se estende também aos familiares diretos, o que é um grande atrativo da carreira, finalizando com a realidade da instabilidade em voo.

Turbulência e rumores da cabine

Ao ser questionada sobre o medo ou a sensação de voar em condições adversas, Victoria foi categórica ao afirmar que o movimento é uma realidade constante. Ela respondeu sobre o tema: "A turbulência é constante, mesmo que os passageiros nem sempre percebam".

Em relação a um dos rumores mais persistentes do meio aeronáutico, sobre o suposto envolvimento romântico entre pilotos e comissários de bordo, Victoria optou por não entrar em detalhes. Ela pediu que os colegas de profissão que tivessem algo a acrescentar se manifestassem diretamente nos comentários do vídeo.