Joias desaparecem e passado vem à tona em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (30)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:00

Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima é de festa, mas também de tensão no capítulo de Êta Mundo Melhor! que vai ao ar nesta terça-feira (30). A chegada de Dita anima Candinho, que comemora o Natal cercado de quem ama, enquanto todos se reúnem para a ceia. Mas nem tudo é alegria.

Internada, Anabela implora para deixar o hospital, preocupando Estela, Celso e Túlio. Ainda tentando entender os sentimentos da enfermeira, Túlio pressiona Celso sobre uma possível mudança de decisão de Estela e o assunto promete render.

No meio da celebração, Olga surpreende Araújo com um beijo, enquanto Sabiá e Zé dos Porcos comemoram a reconciliação com Zenaide e Maria Divina. Já Zulma faz questão de afirmar que seguirá ao lado de Candinho no próximo Natal.

A música também ganha destaque: Lúcio convida Doris River para gravar um disco em sua rádio, animando Dita. Mas o capítulo termina com tensão máxima quando Míriam dá entrada desacordada no hospital e Estela revela a Túlio que a mulher é sua mãe. Para piorar, Celso anuncia que as joias de Anastácia foram roubadas, deixando Candinho em choque.