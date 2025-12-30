Joias desaparecem e passado vem à tona em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (30)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:00
O clima é de festa, mas também de tensão no capítulo de Êta Mundo Melhor! que vai ao ar nesta terça-feira (30). A chegada de Dita anima Candinho, que comemora o Natal cercado de quem ama, enquanto todos se reúnem para a ceia. Mas nem tudo é alegria.
Internada, Anabela implora para deixar o hospital, preocupando Estela, Celso e Túlio. Ainda tentando entender os sentimentos da enfermeira, Túlio pressiona Celso sobre uma possível mudança de decisão de Estela e o assunto promete render.
Sergio Malheiros será Lourival em 'Êta Mundo Melhor!'
No meio da celebração, Olga surpreende Araújo com um beijo, enquanto Sabiá e Zé dos Porcos comemoram a reconciliação com Zenaide e Maria Divina. Já Zulma faz questão de afirmar que seguirá ao lado de Candinho no próximo Natal.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
A música também ganha destaque: Lúcio convida Doris River para gravar um disco em sua rádio, animando Dita. Mas o capítulo termina com tensão máxima quando Míriam dá entrada desacordada no hospital e Estela revela a Túlio que a mulher é sua mãe. Para piorar, Celso anuncia que as joias de Anastácia foram roubadas, deixando Candinho em choque.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.