TURISMO

Quarto por R$ 5? Hotel japonês oferece hospedagem quase grátis em troca da sua privacidade

Hóspedes pagam quase nada pela diária, mas precisam aceitar uma condição inusitada

Agência Correio

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14:00

O quarto mais barato do Japão vem com uma pegadinha que poucos topariam Crédito: Freepik

Um hotel no Japão está chamando atenção por oferecer uma hospedagem quase gratuita. O Asahi Ryokan, localizado em Fukuoka, criou uma promoção que parece boa demais para ser verdade: uma diária por apenas US$ 1 (cerca de R$ 5,46; valor convertido em 16/10/2025). Mas o valor baixo vem com um preço simbólico — o da privacidade.

O quarto número 8, conhecido como “One Dollar Hotel”, transmite toda a estadia ao vivo no YouTube. Assim, qualquer pessoa no mundo pode assistir aos hóspedes enquanto aproveitam a barganha. O objetivo é gerar curiosidade e atrair visitantes ao pequeno hotel japonês.

Apesar do susto inicial, há algumas garantias. As transmissões não têm som, as luzes podem ser apagadas e o banheiro fica fora do alcance da câmera. Mesmo assim, a ideia divide opiniões e levanta uma pergunta: até onde vale a pena abrir mão da intimidade por uma boa economia?

O que há dentro do “One Dollar Hotel”

Quem imagina luxo pode se decepcionar. O quarto é simples, com piso de junco, colchão de futon dobrável, mesa baixa, TV, prateleira e cabideiro. Nada de vista panorâmica ou banheira relaxante — o destaque aqui é a experiência diferente, que combina hospedagem barata com um toque de reality show.

Ainda assim, a curiosidade é tamanha que o quarto se tornou uma atração turística por si só. Muitos visitantes se hospedam apenas para aparecer na live e contar a experiência nas redes sociais. Afinal, não é todo dia que se dorme por menos de seis reais — e ainda com plateia.

Para evitar excessos, o hotel impõe regras rígidas: é proibido ficar nu, manter relações sexuais ou realizar qualquer atividade considerada inapropriada durante a transmissão. Tudo é pensado para equilibrar entretenimento e respeito à privacidade dos hóspedes.

Ideia que virou negócio — e filosofia moderna

A iniciativa partiu de Tetsuya Inoue, neto da proprietária do Asahi Ryokan. Em entrevista à CNN, ele explicou que a ideia surgiu como forma de revitalizar os negócios do pequeno hotel familiar. “Os jovens, hoje em dia, não se preocupam muito com a privacidade”, afirmou. “Alguns nos dizem que não há problema nenhum em ser assistido por apenas um dia.”

A estratégia deu certo: o canal do hotel no YouTube ganhou visibilidade, e o quarto número 8 está quase sempre reservado. Inoue percebeu que a curiosidade humana pode ser uma ferramenta poderosa de marketing — e transformou a excentricidade em lucro.