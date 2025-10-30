Quarto por R$ 5? Hotel japonês oferece hospedagem quase grátis em troca da sua privacidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14:00
Um hotel no Japão está chamando atenção por oferecer uma hospedagem quase gratuita. O Asahi Ryokan, localizado em Fukuoka, criou uma promoção que parece boa demais para ser verdade: uma diária por apenas US$ 1 (cerca de R$ 5,46; valor convertido em 16/10/2025). Mas o valor baixo vem com um preço simbólico — o da privacidade.
O quarto número 8, conhecido como “One Dollar Hotel”, transmite toda a estadia ao vivo no YouTube. Assim, qualquer pessoa no mundo pode assistir aos hóspedes enquanto aproveitam a barganha. O objetivo é gerar curiosidade e atrair visitantes ao pequeno hotel japonês.
Apesar do susto inicial, há algumas garantias. As transmissões não têm som, as luzes podem ser apagadas e o banheiro fica fora do alcance da câmera. Mesmo assim, a ideia divide opiniões e levanta uma pergunta: até onde vale a pena abrir mão da intimidade por uma boa economia?
Quem imagina luxo pode se decepcionar. O quarto é simples, com piso de junco, colchão de futon dobrável, mesa baixa, TV, prateleira e cabideiro. Nada de vista panorâmica ou banheira relaxante — o destaque aqui é a experiência diferente, que combina hospedagem barata com um toque de reality show.
Ainda assim, a curiosidade é tamanha que o quarto se tornou uma atração turística por si só. Muitos visitantes se hospedam apenas para aparecer na live e contar a experiência nas redes sociais. Afinal, não é todo dia que se dorme por menos de seis reais — e ainda com plateia.
Para evitar excessos, o hotel impõe regras rígidas: é proibido ficar nu, manter relações sexuais ou realizar qualquer atividade considerada inapropriada durante a transmissão. Tudo é pensado para equilibrar entretenimento e respeito à privacidade dos hóspedes.
A iniciativa partiu de Tetsuya Inoue, neto da proprietária do Asahi Ryokan. Em entrevista à CNN, ele explicou que a ideia surgiu como forma de revitalizar os negócios do pequeno hotel familiar. “Os jovens, hoje em dia, não se preocupam muito com a privacidade”, afirmou. “Alguns nos dizem que não há problema nenhum em ser assistido por apenas um dia.”
A estratégia deu certo: o canal do hotel no YouTube ganhou visibilidade, e o quarto número 8 está quase sempre reservado. Inoue percebeu que a curiosidade humana pode ser uma ferramenta poderosa de marketing — e transformou a excentricidade em lucro.
Enquanto os outros nove quartos custam US$ 27 (cerca de R$ 147,42, valor convertido em 16/10/2025) por noite, o famoso quarto filmado segue a um preço simbólico. E assim, o “One Dollar Hotel” se tornou um símbolo da era digital, em que a exposição pode valer mais do que o dinheiro.