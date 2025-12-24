Acesse sua conta
Após desabafo de Leticia Birkheuer, filho aparece com o pai e relata agressão: 'Estou cansado'

Adolescente diz não se sentir seguro para visitar a mãe e pede respeito à sua privacidade

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 10:01

Filho de Leticia Birkheuer se manifesta após desabafo da mãe e aparece ao lado do pai
Filho de Leticia Birkheuer se manifesta após desabafo da mãe e aparece ao lado do pai Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após o forte desabafo de Leticia Birkheuer sobre a batalha judicial pela guarda do filho, João Guilherme, de 14 anos, decidiu se pronunciar. Em um vídeo divulgado ao lado do pai, o empresário Alexandre Furmanovich, o adolescente afirmou que não deseja retomar o convívio com a mãe neste momento e fez acusações graves envolvendo episódios de violência.

Segundo João, durante uma visita à casa da mãe no Rio de Janeiro, ele teria passado por uma situação extrema que o levou a fugir do local. “Houve um incidente em que eu precisei sair de casa. Um enfermeiro contratado por ela me deu um mata-leão no meio da rua”, relatou o jovem. De acordo com Furmanovich, o caso foi registrado em delegacia.

No mesmo vídeo, o adolescente demonstrou incômodo com a exposição feita pela mãe nas redes sociais. “Eu já disse que não gosto disso. Ninguém gosta de ser usado como objeto para engajamento. Estou cansado”, afirmou. João também declarou que não se sente confortável em viajar para visitar Leticia e que, em algumas ocasiões, teria sido obrigado a fazê-lo contra a própria vontade.

O pai reforçou que o filho vive atualmente sob sua guarda por decisão judicial. “Meu filho mora comigo. Temos uma relação inseparável, construída com amor, limites e responsabilidade”, escreveu Furmanovich. Ele também acusou a ex-mulher de agressões físicas e psicológicas contra o adolescente.

  Troca de acusações e disputa judicial

A manifestação do jovem acontece dias depois de Leticia publicar uma carta aberta emocionada, na qual revelou ter gasto mais de R$ 1 milhão na Justiça para tentar retomar a convivência com o filho. No texto, a atriz acusou o ex-marido de alienação parental e criticou o sistema judiciário. “Existe um sistema corrupto, ineficiente, e uma alienação já constatada em juízo que separa você de mim”, escreveu.

Alexandre Furmanovich rebateu duramente a publicação, afirmando que o conteúdo expõe questões íntimas e coloca o adolescente em uma posição delicada. “São assuntos extremamente pessoais, com inverdades, que deveriam estar sendo tratados nos lugares corretos: no Judiciário, com profissionais da saúde e dentro de casa”, declarou. Ele também acusou Leticia de alienação parental.

A disputa entre os dois se arrasta desde 2024. Em março daquele ano, Leticia acusou o empresário de agressão psicológica. Meses depois, voltou a criticá-lo publicamente por permitir que o filho, então com 13 anos, pilotasse uma moto aquática sozinho.

  Reação da atriz

Após a divulgação do vídeo do adolescente ao lado do pai, Leticia também se manifestou. Em um novo vídeo, publicado em suas redes, a atriz apareceu chorando e negou as acusações de agressão. Segundo ela, o filho estaria sendo influenciado emocionalmente pelo pai. “Sou obrigada a falar a verdade”, disse, reforçando que acredita estar diante de um caso de alienação parental.

Guarda Filho Leticia Birkheuer

