ASTROLOGIA

Universo tem uma surpresa: Hoje (24 de dezembro) Vênus muda tudo no amor para 3 signos

Vênus muda de signo e transforma a forma de amar nesta véspera

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:08

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A véspera de Natal chega com um clima diferente em 2025. Menos superficialidade, mais profundidade. Isso porque Vênus entra em Capricórnio nesta quarta-feira, mudando a forma como os signos lidam com amor, afeto e relações.

O céu pede maturidade emocional. Gestos simples ganham mais valor do que promessas vazias. O que é verdadeiro, permanece; o que é frágil, incomoda mais do que de costume.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Com a Lua em Peixes, a sensibilidade aumenta, mas sem drama. Há vontade de cuidar, proteger e fortalecer vínculos que fazem sentido de verdade.