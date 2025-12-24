Acesse sua conta
Universo tem uma surpresa: Hoje (24 de dezembro) Vênus muda tudo no amor para 3 signos

Vênus muda de signo e transforma a forma de amar nesta véspera

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:08

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A véspera de Natal chega com um clima diferente em 2025. Menos superficialidade, mais profundidade. Isso porque Vênus entra em Capricórnio nesta quarta-feira, mudando a forma como os signos lidam com amor, afeto e relações.

O céu pede maturidade emocional. Gestos simples ganham mais valor do que promessas vazias. O que é verdadeiro, permanece; o que é frágil, incomoda mais do que de costume.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Com a Lua em Peixes, a sensibilidade aumenta, mas sem drama. Há vontade de cuidar, proteger e fortalecer vínculos que fazem sentido de verdade.

É uma véspera menos barulhenta por dentro e muito mais significativa.

