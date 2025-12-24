Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 08:08
A véspera de Natal chega com um clima diferente em 2025. Menos superficialidade, mais profundidade. Isso porque Vênus entra em Capricórnio nesta quarta-feira, mudando a forma como os signos lidam com amor, afeto e relações.
O céu pede maturidade emocional. Gestos simples ganham mais valor do que promessas vazias. O que é verdadeiro, permanece; o que é frágil, incomoda mais do que de costume.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Com a Lua em Peixes, a sensibilidade aumenta, mas sem drama. Há vontade de cuidar, proteger e fortalecer vínculos que fazem sentido de verdade.
É uma véspera menos barulhenta por dentro e muito mais significativa.