Ex-atriz da Globo revela gasto de R$ 1 milhão em disputa pela guarda do filho e faz apelo: 'Não vou desistir'

Longe da TV há quase uma década, Leticia Birkheuer expõe a dor do afastamento do filho adolescente

Leticia Birkheuer, atriz que marcou presença em novelas de sucesso da TV Globo, usou as redes sociais para fazer um dos desabafos mais dolorosos de sua vida. Aos 47 anos, ela revelou que já gastou mais de R$ 1 milhão na Justiça na tentativa de retomar a convivência com o filho, João Guilherme, de 14 anos e garantiu que não pretende desistir.

“Eu estou exausta. Já gastei mais de R$ 1 milhão, mas não vou parar. Nem que eu tenha que gastar tudo o que tenho para tentar ter você de volta”, escreveu a atriz em uma carta aberta publicada nas redes. “Te amo para sempre. Sua mãe.”

João Guilherme é fruto do relacionamento de Leticia com o empresário Alexandre Furmanovich, de quem ela se separou em 2013. Desde então, segundo a atriz, a relação entre mãe e filho foi sendo interrompida, dando lugar a uma rotina marcada por ausência, silêncio e muita saudade.

O gatilho para o desabafo veio de forma inesperada. Leticia contou que começou a chorar ao ver um garoto usando a camisa do jogador Mbappé, peça que imediatamente a fez lembrar do filho. A partir dali, a dor transbordou. “Quando olho as roupas dele em casa, sei que já não devem servir mais. Ele cresceu. E não voltou para usá-las”, escreveu. “Reformei o quarto dele, mas ele não veio ver. Tentei falar pelo WhatsApp, mas fui bloqueada.”

Na carta, a atriz relata que buscou informações na escola para saber como o filho estava. O que ouviu a deixou ainda mais abalada. “As notas estão baixas. Ele nunca tirou menos de oito quando morava comigo. Eu fazia todas as lições com ele. Passei a pandemia inteira acompanhando as aulas on-line, lado a lado. Não trabalhava, vivia o dia a dia dele”, relembrou.

Leticia também fala sobre a mudança no comportamento do adolescente. Segundo ela, João gostava de esportes como tênis, vôlei, beach tennis e futebol, atividades que hoje ele não pratica mais. “Ele não liga mais pra mim. Nem pros tios, nem pros avós. Não fala com os amigos da infância, nem com o primo que tanto amava. Parece não se conectar mais com nada do que viveu com quem o trouxe ao mundo, cuidou, protegeu e amou.”

A atriz lamenta, ainda, que os dois passarão o Natal separados. Para ela, a situação é consequência de um sistema falho. “Existe um sistema corrupto, ineficiente, e uma alienação parental já reconhecida em juízo que te afasta de mim”, escreveu. “Eu estou exausta e já gastei mais de um milhão de reais na Justiça. Mas não vou parar, nem desistir. Nem que eu tenha que gastar todo o meu patrimônio tentando ter você de volta. Te amo, meu filho. Pra sempre, sua mãe.”