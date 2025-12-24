Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-atriz da Globo revela gasto de R$ 1 milhão em disputa pela guarda do filho e faz apelo: 'Não vou desistir'

Longe da TV há quase uma década, Leticia Birkheuer expõe a dor do afastamento do filho adolescente

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 09:02

Leticia Birkheuer e o filho
Leticia Birkheuer e o filho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Leticia Birkheuer, atriz que marcou presença em novelas de sucesso da TV Globo, usou as redes sociais para fazer um dos desabafos mais dolorosos de sua vida. Aos 47 anos, ela revelou que já gastou mais de R$ 1 milhão na Justiça na tentativa de retomar a convivência com o filho, João Guilherme, de 14 anos e garantiu que não pretende desistir.

“Eu estou exausta. Já gastei mais de R$ 1 milhão, mas não vou parar. Nem que eu tenha que gastar tudo o que tenho para tentar ter você de volta”, escreveu a atriz em uma carta aberta publicada nas redes. “Te amo para sempre. Sua mãe.”

Leia mais

Imagem - Após meses separados, Mara Maravilha reata casamento com o pai de seu filho: 'Um novo começo'

Após meses separados, Mara Maravilha reata casamento com o pai de seu filho: 'Um novo começo'

Imagem - Fiuk aparece com rosto machucado em foto e preocupa fãs nas redes sociais

Fiuk aparece com rosto machucado em foto e preocupa fãs nas redes sociais

Imagem - Universo tem uma surpresa: Hoje (24 de dezembro) Vênus muda tudo no amor para 3 signos

Universo tem uma surpresa: Hoje (24 de dezembro) Vênus muda tudo no amor para 3 signos

João Guilherme é fruto do relacionamento de Leticia com o empresário Alexandre Furmanovich, de quem ela se separou em 2013. Desde então, segundo a atriz, a relação entre mãe e filho foi sendo interrompida, dando lugar a uma rotina marcada por ausência, silêncio e muita saudade.

O gatilho para o desabafo veio de forma inesperada. Leticia contou que começou a chorar ao ver um garoto usando a camisa do jogador Mbappé, peça que imediatamente a fez lembrar do filho. A partir dali, a dor transbordou. “Quando olho as roupas dele em casa, sei que já não devem servir mais. Ele cresceu. E não voltou para usá-las”, escreveu. “Reformei o quarto dele, mas ele não veio ver. Tentei falar pelo WhatsApp, mas fui bloqueada.”

Na carta, a atriz relata que buscou informações na escola para saber como o filho estava. O que ouviu a deixou ainda mais abalada. “As notas estão baixas. Ele nunca tirou menos de oito quando morava comigo. Eu fazia todas as lições com ele. Passei a pandemia inteira acompanhando as aulas on-line, lado a lado. Não trabalhava, vivia o dia a dia dele”, relembrou.

Letícia Birkheuer está em disputa pela guarda do filho

Filho de Leticia Birkheuer se manifesta após desabafo da mãe e aparece ao lado do pai por Reprodução/Redes Sociais
Leticia Birkheuer em vídeo por Reprodução/Instagram
Leticia Birkheuer e o filho por Reprodução/Redes Sociais
Leticia Birkheuer com Gloria Pires em 'Belíssima' e atualmente por Divulgação/Rede Globo/Reprodução/Instagram
Após desabafo, Leticia Birkheuer é acusada de agressão por ex-marido por Reprodução/Redes Sociais
Leticia Birkheuer e o filho por Reprodução/Redes Sociais
Leticia Birkheuer revela gasto de R$ 1 milhão em disputa pela guarda do filho e faz apelo por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme é fruto do relacionamento de Leticia com o empresário Alexandre Furmanovich por Reprodução/Redes Sociais
Leticia Birkheuer e Alexandre Furmanovich por Reprodução/Redes Sociais
Leticia Birkheuer por Reprodução/Redes Sociais
Leticia Birkheuer e Alexandre Furmanovich por Reprodução/Redes Sociais
Leticia Birkheuer por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme é fruto do relacionamento de Leticia com o empresário Alexandre Furmanovich por Reprodução/Redes Sociais
1 de 13
Filho de Leticia Birkheuer se manifesta após desabafo da mãe e aparece ao lado do pai por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ana Hickmann apoia Leticia Birkheuer após denúncia de agressão

Leticia Birkheuer denuncia ex-marido por agressão e se pronuncia em vídeo

Letícia Birkheuer processa ex-marido e pede indenização trabalhista

Leticia também fala sobre a mudança no comportamento do adolescente. Segundo ela, João gostava de esportes como tênis, vôlei, beach tennis e futebol, atividades que hoje ele não pratica mais. “Ele não liga mais pra mim. Nem pros tios, nem pros avós. Não fala com os amigos da infância, nem com o primo que tanto amava. Parece não se conectar mais com nada do que viveu com quem o trouxe ao mundo, cuidou, protegeu e amou.”

A atriz lamenta, ainda, que os dois passarão o Natal separados. Para ela, a situação é consequência de um sistema falho. “Existe um sistema corrupto, ineficiente, e uma alienação parental já reconhecida em juízo que te afasta de mim”, escreveu. “Eu estou exausta e já gastei mais de um milhão de reais na Justiça. Mas não vou parar, nem desistir. Nem que eu tenha que gastar todo o meu patrimônio tentando ter você de volta. Te amo, meu filho. Pra sempre, sua mãe.”

Natural de Passo Fundo (RS), Leticia construiu carreira como modelo antes de estrear como atriz em “Belíssima” (2005). Depois, esteve em produções como Desejo Proibido, Império e Malhação: Seu Lugar no Mundo, seu último trabalho na TV, em 2015. Desde então, tem vivido longe dos holofotes, até agora, quando decidiu tornar pública uma dor que, segundo ela, já não conseguia mais carregar sozinha.

Leia mais

Imagem - Maíra Cardi desabafa sobre retomada da vida sexual após o parto: 'Ninguém te prepara para isso'

Maíra Cardi desabafa sobre retomada da vida sexual após o parto: 'Ninguém te prepara para isso'

Imagem - Cristiano expõe crise de Zé Neto e revela ultimato que quase acabou com a dupla: 'Ou você para ou acabou'

Cristiano expõe crise de Zé Neto e revela ultimato que quase acabou com a dupla: 'Ou você para ou acabou'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (24) favorecem sorte e prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (24) favorecem sorte e prosperidade

Tags:

Guarda Filho Justiça Leticia Birkheuer

Mais recentes

Imagem - Após desabafo de Leticia Birkheuer, filho aparece com o pai e relata agressão: 'Estou cansado'

Após desabafo de Leticia Birkheuer, filho aparece com o pai e relata agressão: 'Estou cansado'
Imagem - 100 mensagens de Feliz Natal para enviar no WhatsApp e espalhar carinho nesta data especial

100 mensagens de Feliz Natal para enviar no WhatsApp e espalhar carinho nesta data especial
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (24 de dezembro): o dia que pede calma, afeto e escolhas leves

Cor e número da sorte de hoje (24 de dezembro): o dia que pede calma, afeto e escolhas leves

MAIS LIDAS

Imagem - Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026
01

Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
02

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas
03

Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas

Imagem - Corridas por aplicativo estão 41% mais caras em Salvador
04

Corridas por aplicativo estão 41% mais caras em Salvador