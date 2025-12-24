DESABAFO

Após denúncia do filho, Letícia Birkheuer rebate acusações e diz viver 'o maior sofrimento da sua vida'

Atriz nega agressão e acusa ex-marido de alienação parental

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:00

Leticia Birkheuer revela gasto de R$ 1 milhão em disputa pela guarda do filho e faz apelo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Letícia Birkheuer usou as redes sociais na noite desta terça-feira (23) para fazer um dos pronunciamentos mais delicados de sua vida. Visivelmente emocionada, a atriz falou pela primeira vez após o filho, João Guilherme, de 14 anos, surgir em um vídeo ao lado do pai, Alexandre Furmanovich, relatando uma relação conflituosa com a mãe e uma suposta agressão durante uma visita ao Rio de Janeiro.

Em seu depoimento, Letícia negou veementemente qualquer tipo de violência contra o filho e afirmou que o adolescente vem sendo vítima de alienação parental. “Dói muito falar sobre isso, mas eu sou obrigada a dizer a verdade”, declarou, chorando.

Segundo a atriz, o conflito judicial teve início há mais de quatro anos, após um grave acidente de carro envolvendo João e o pai, em São Paulo. Letícia afirma que o empresário teria omitido no boletim de ocorrência que o filho estava no veículo. “Eles quase morreram, houve capotamento. Quando eu soube disso, procurei a Justiça para proteger o meu filho. A partir dali começou todo esse martírio”, relatou.

A artista também afirmou que, ainda quando morava com ela no Rio de Janeiro, João começou a apresentar mudanças de comportamento. “Ele passou a ficar agressivo, desobediente, com problemas na escola. Era algo que eu não reconhecia no meu filho”, contou. Diante da situação, Letícia aceitou que o adolescente fosse morar temporariamente com o pai, acreditando que isso pudesse melhorar a relação entre eles.

Letícia Birkheuer está em disputa pela guarda do filho 1 de 13

O que aconteceu, segundo ela, foi o oposto. Letícia afirma que o ex-marido descumpre decisões judiciais de convivência, acumula multas que já ultrapassariam R$ 300 mil e dificulta qualquer aproximação. “Em um ano e meio, eu vi meu filho uma única vez”, lamentou.

Sobre o episódio mais grave citado por João, o suposto “mata-leão” aplicado por um enfermeiro, Letícia apresentou outra versão. Ela confirmou a contratação do profissional, mas disse que a decisão foi baseada em laudos médicos. “Assim que ele chegou em casa, saiu correndo para uma avenida movimentada. Poderia ter sido atropelado. O enfermeiro apenas conteve meu filho para protegê-lo. Dois policiais viram tudo e depuseram”, afirmou, negando qualquer agressão.

Letícia também acusou o ex-marido de estar próximo ao local e de ter combinado a fuga com o adolescente. “Não houve socos, não houve violência. O que está sendo dito não corresponde à verdade”, reforçou.

Ao final do desabafo, a atriz falou sobre a dor de passar mais um Natal longe do filho. “Eu criei meu filho sozinha por 11 anos. Hoje, ele não vem me ver. Isso dói profundamente. É mais um Natal sem ele, mesmo sendo o meu ano de convivência”, disse, emocionada.