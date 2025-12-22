CONFIRA

Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas

Ação acontece de 23 a 24 de dezembro e reúne atividades interativas, música, experiências para famílias, pets e iniciativas de hospitalidade

Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 20:20

Natal do Shopping da Bahia Crédito: Pedro Accioly/Divulgação

O Shopping da Bahia promove, entre os dias 23 e 24 de dezembro, mais uma edição do Plantão 32 Horas, ação já tradicional no período natalino em Salvador. O centro de compras funcionará sem interrupção das 9h do dia 23 até as 18h da véspera de Natal, ampliando o horário para atender ao público que deixa as compras para a última hora.

Além da ampliação do horário para as compras de fim de ano, o período contará com uma série de atividades voltadas ao público. Estão previstas ações interativas como Estoure e Ganhe, Jogo da Memória, Garra Mecânica, Caixa Misteriosa e Roleta de Prêmios. Também haverá a Ação Bubble, com uma estrutura inflável instalada no shopping.

Durante o plantão, personagens natalinos irão circular pelos corredores em uma parada itinerante, acompanhados por uma fanfarra em homenagem aos comerciários. A programação musical inclui apresentações do cantor de pagode Uel e do DJ LA, no palco montado na Praça de Alimentação do 3º piso.

O evento também prevê iniciativas de atendimento e relacionamento. Entre elas, a montagem do Lounge SDB Premium, com serviço de catering, e uma recepção para imprensa, lojistas e parceiros, com ceia natalina. Na madrugada, os comerciários em serviço receberão vale-refeição, além da circulação de um carrinho itinerante de café da marca Starbucks.

Para o público infantil, o Planeta Criança recebe a Festa do Pijama, com sessões especiais da Noelândia, além de café da manhã com o Papai Noel. Quem visitar o shopping com animais de estimação poderá participar da Ação Pet Agromix, que inclui fotos temáticas e distribuição de brindes.

O Plantão 32 Horas também contará com ativações promocionais realizadas em parceria com a Salvador Produções, com distribuição de brindes, vouchers, jogos interativos e ações ligadas a eventos do calendário cultural da cidade.