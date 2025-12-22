CRIME

Vizinho é preso suspeito de estuprar idosa de 72 anos na Bahia

Ele enganou a vítima para atraí-la para sua residência

Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 20:30

Um homem foi preso neste domingo (21), suspeito de abusar sexualmente de uma idosa de 72 anos, no município de Santana, no oeste da Bahia. Vizinho da vítima, ele atua como instrutor de capoeira.

Segundo as primeiras informações, o crime ocorreu na noite de sábado (20). A idosa relatou que foi enganada pelo suspeito para entrar na casa dele, após ouvir que uma conhecida estaria no imóvel aguardando para conversar.

Segundo o depoimento da vítima, ao entrar no local, ela foi surpreendida e sofreu o abuso sexual. Além disso, relatou agressões físicas, como socos e puxões de cabelo. A mulher contou ainda que o suspeito tentou obrigá-la a usar cocaína, mas não conseguiu.

A situação só foi interrompida quando um conhecido do agressor bateu à porta e questionou o que estava acontecendo. Aproveitando o momento, a idosa conseguiu fugir e pediu ajuda.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apresentando hematomas pelo corpo e sangramento. Após os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada para o Hospital Municipal de Santana.