18 ANOS DE PRISÃO

Condenado pelo estupro da própria filha é preso em Salvador

Ele foi encontrado no local de trabalho, na Cidade Baixa

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:52

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Foi preso, nesta quarta-feira (17), um homem de 50 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi encontrado no bairro de Águas de Meninos, na Cidade Baixa, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem foi localizado em seu local de trabalho, após um extenso trabalho de monitoramento.

O crime ocorreu em 2015, e a vítima era filha do condenado. Ele foi sentenciado a mais de 18 anos de reclusão.