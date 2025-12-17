Condenado pelo estupro da própria filha é preso em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 17:52
Foi preso, nesta quarta-feira (17), um homem de 50 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi encontrado no bairro de Águas de Meninos, na Cidade Baixa, em Salvador.
Segundo informações da Polícia Civil, o homem foi localizado em seu local de trabalho, após um extenso trabalho de monitoramento.
O crime ocorreu em 2015, e a vítima era filha do condenado. Ele foi sentenciado a mais de 18 anos de reclusão.
Após a localização e a prisão, o homem foi custodiado na sede da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), nos Barris. Na unidade, foi oficializada a documentação necessária para o cumprimento da ordem judicial de prisão definitiva. O detento permanece à disposição do Poder Judiciário e aguarda transferência para o sistema prisional, onde deverá cumprir a sanção estabelecida por lei.