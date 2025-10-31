Jack Nicholson descobriu aos 37 anos que sua irmã era, na verdade, sua mãe

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:50
Jack Nicholson tinha 37 anos quando descobriu que a mulher que chamava de irmã era, na verdade, sua mãe. Nascido em 1937, em Neptune City, Nova Jersey, ele foi criado acreditando que seus pais eram Ethel May e John Nicholson.
A jovem June, que dizia ser sua irmã mais velha, era na verdade sua mãe biológica, uma adolescente de 17 anos que engravidou fora do casamento em uma época em que isso era motivo de vergonha pública.
Jack Nicholson
Para evitar o escândalo, a família construiu uma farsa: June se apresentava como irmã, e a avó, Ethel May, assumia o papel de mãe.
A mentira se manteve intacta por décadas, atravessando a juventude de Jack e até seus primeiros anos como astro em ascensão em Hollywood.
A descoberta aconteceu por acaso, em 1974. Pesquisadores da revista Time, que preparavam uma reportagem sobre o ator, encontraram o segredo nos registros familiares.
Foi a própria publicação que contou a Nicholson que sua “irmã” era, na verdade, sua mãe. Naquele momento, tanto June quanto Ethel já haviam morrido, o que impediu qualquer conversa ou acerto de contas.
Nicholson contou depois que a notícia o surpreendeu, mas não o abalou.
A coincidência chama atenção: o ator descobriu a história familiar justamente no ano de lançamento de Chinatown, filme em que seu personagem se envolve em um enredo marcado por segredos de família.
A frase mais famosa do longa: “She’s my sister and my daughter” (ela é minha irmã e minha filha), acabou soando, para muitos, como uma ironia do destino.
O caso de Jack Nicholson é lembrado até hoje como um dos episódios mais curiosos de Hollywood. Um segredo escondido por décadas, revelado quando o protagonista já era um símbolo do cinema americano, e que parece ter sido escrito pelo próprio roteiro da vida.