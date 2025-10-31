FAMOSOS

Jack Nicholson descobriu aos 37 anos que sua irmã era, na verdade, sua mãe

A revelação veio quando o ator já era famoso e expôs um segredo familiar guardado por quase quarenta anos

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:50

A revelação foi feita quando o ator já era uma estrela de Hollywood Crédito: Reprodução/Youtube

Jack Nicholson tinha 37 anos quando descobriu que a mulher que chamava de irmã era, na verdade, sua mãe. Nascido em 1937, em Neptune City, Nova Jersey, ele foi criado acreditando que seus pais eram Ethel May e John Nicholson.

A jovem June, que dizia ser sua irmã mais velha, era na verdade sua mãe biológica, uma adolescente de 17 anos que engravidou fora do casamento em uma época em que isso era motivo de vergonha pública.

Para evitar o escândalo, a família construiu uma farsa: June se apresentava como irmã, e a avó, Ethel May, assumia o papel de mãe.

A mentira se manteve intacta por décadas, atravessando a juventude de Jack e até seus primeiros anos como astro em ascensão em Hollywood.

A verdade vem à tona

A descoberta aconteceu por acaso, em 1974. Pesquisadores da revista Time, que preparavam uma reportagem sobre o ator, encontraram o segredo nos registros familiares.

Foi a própria publicação que contou a Nicholson que sua “irmã” era, na verdade, sua mãe. Naquele momento, tanto June quanto Ethel já haviam morrido, o que impediu qualquer conversa ou acerto de contas.

Nicholson contou depois que a notícia o surpreendeu, mas não o abalou.

Ecos no cinema

A coincidência chama atenção: o ator descobriu a história familiar justamente no ano de lançamento de Chinatown, filme em que seu personagem se envolve em um enredo marcado por segredos de família.

A frase mais famosa do longa: “She’s my sister and my daughter” (ela é minha irmã e minha filha), acabou soando, para muitos, como uma ironia do destino.