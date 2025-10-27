TECNOLOGIA

Círculo azul do WhatsApp acende alerta de privacidade: saiba o que é e como tirar

A nova função de inteligência artificial do WhatsApp promete facilitar a vida dos usuários, mas especialistas alertam: ela pode comprometer sua privacidade e o desempenho do celular

Agência Correio

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 18:13

Entenda o porquê é melhor evitar a inteligência artificial da Meta Crédito: Freepik

O WhatsApp acaba de lançar a Meta AI, um assistente virtual integrado ao aplicativo. Embora pareça uma inovação conveniente, o recurso está gerando preocupações entre usuários e especialistas em tecnologia. Entenda por que o “círculo azul” pode não ser tão inofensivo e como desativá-lo.

O que era para ser um avanço em praticidade acabou levantando questões sérias sobre privacidade, segurança de dados e consumo de energia. Saiba o que está por trás da Meta AI e o passo a passo para removê-la.

Meta IA 1 de 5

A revolução, e os riscos, por trás do WhatsApp com inteligência artificial

O WhatsApp evoluiu muito desde que surgiu como um simples aplicativo de troca de mensagens. Hoje, ele é um verdadeiro centro de comunicação: faz chamadas de vídeo, transfere arquivos, envia dinheiro e, agora, traz um assistente de inteligência artificial integrado, a Meta AI.

Essa ferramenta permite fazer perguntas, gerar textos e até criar imagens sem sair da conversa.

Mas a novidade não agradou a todos. Muitos usuários perceberam o surgimento de um círculo azul fixo no topo das conversas, que funciona como um chat com a IA.

Aparentemente, é um recurso útil e inofensivo. No entanto, sob essa aparência amigável, há questões sérias sobre o uso de dados pessoais e o impacto no desempenho dos aparelhos.

A principal preocupação é a quantidade de informações que o assistente pode acessar para funcionar. Desde padrões de conversa até preferências de uso, tudo pode ser processado e armazenado nos servidores da Meta, algo que, para quem valoriza a privacidade, levanta um sinal vermelho.

O que o círculo azul realmente faz

O círculo azul no menu do WhatsApp indica o ponto de acesso à Meta AI. Ao clicar nele, você pode fazer perguntas e conversar com o assistente, que responde usando tecnologia semelhante ao ChatGPT.

Apesar da promessa de agilidade e conveniência, especialistas alertam que cada interação gera um registro de dados que pode ser usado para aprimorar o sistema, e, possivelmente, para fins de segmentação publicitária.

Outro ponto que preocupa é o uso de bateria e memória. O recurso roda em segundo plano, o que pode afetar o desempenho geral do celular, especialmente em aparelhos mais antigos. Muitos usuários relataram lentidão e consumo excessivo de energia após a ativação automática do assistente.

Além disso, há a questão da autonomia do usuário. A função foi adicionada automaticamente a milhões de contas sem um aviso claro ou opção imediata de desativação.

Isso levou parte da comunidade digital a chamar o recurso de “WhatsApp Spy”, por parecer mais uma ferramenta de coleta de dados do que uma melhoria genuína.

Como desativar a Meta AI e remover o círculo azul

A boa notícia é que é possível limitar ou remover o acesso da Meta AI. O processo é simples e pode ser feito diretamente no aplicativo.

Primeiro, vá até a aba principal de conversas e localize o círculo azul. Toque e segure o ícone até que apareça a opção “Fixar/Desafixar”, selecione “Desafixar” para removê-lo da tela inicial.