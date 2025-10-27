MODA E BELEZA

Queda de cabelo pode ser controlada com dieta? Especialistas explicam

Descubra como a alimentação pode ser sua maior aliada contra a queda de cabelo

Agência Correio

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:00

Nutricionista explica a importância da biotina e lista 5 alimentos poderosos para a saúde capilar Crédito: Freepik

A queda de cabelo é uma preocupação comum que afeta muitas pessoas. Embora o mercado ofereça uma vasta gama de shampoos e cosméticos com a promessa de controlar o problema, a solução pode estar mais próxima do que você imagina: no seu prato. A alimentação surge como uma grande aliada na batalha por fios mais saudáveis e resistentes.

Incluir alimentos com biotina, uma importante vitamina do complexo B, tem se mostrado uma estratégia promissora. Esse nutriente atua diretamente no fortalecimento dos fios, ajudando a reduzir a queda capilar e a dar um up na saúde geral do seu cabelo.

Mas será que a dieta realmente tem tanto poder assim sobre os seus fios? O portal Minha Vida consultou a nutricionista Beatriz Rick, do Fleury Medicina e Saúde e ela afirma que, sim! Uma alimentação desajustada pode não apenas causar a queda, mas também deixar o cabelo com um aspecto opaco, fraco e quebradiço. A boa notícia é que você pode reverter esse quadro fazendo ajustes simples na sua rotina alimentar.

A relação entre o que você come e a queda de cabelo

Se o seu cabelo está caindo de forma intensa ou com um aspecto sem vida, além de rever seus cuidados capilares, é hora de olhar com mais atenção para a sua dieta. A nutricionista Beatriz Rick explica que o equilíbrio de nutrientes é crucial. "Tanto a falta quanto o excesso de alguns nutrientes podem prejudicar o crescimento capilar", ela alerta.

Um exemplo clássico, segundo a especialista, é a anemia, geralmente causada pela falta de ferro. A carência de ferro reduz a oxigenação dos folículos capilares, causando, consequentemente, a queda. Por isso, é essencial garantir uma dieta rica em nutrientes importantes para o cabelo, como zinco, vitaminas D, A, E e as vitaminas do complexo B – onde se encaixa a biotina.

Biotina: a vitamina dos fios

A biotina, também conhecida como vitamina B7, ganhou fama por sua capacidade de fortalecer a fibra capilar, garantir elasticidade e estimular o crescimento.

Ela participa ativamente do metabolismo das proteínas que formam a estrutura do cabelo, além de ser uma peça-chave na produção de queratina. Para a maioria dos adultos, a recomendação diária de biotina varia entre 30 a 100 mcg. A boa notícia é que, com uma alimentação correta, é totalmente possível atingir essa quantidade.

5 alimentos com biotina que transformam a saúde do cabelo

Antes de sair investindo em suplementos, a nutricionista Beatriz Rick deixa um conselho valioso: "Passe por um médico ou nutricionista para avaliar as causas da queda e a necessidade de suplementar, pois na maioria das vezes uma alimentação bem ajustada já atinge as necessidades recomendadas dos nutrientes".

Quer saber onde encontrar a biotina na sua dieta? Confira 5 alimentos indicados pela nutricionista para fortalecer seus fios de dentro para fora:

Ovos

Os ovos são uma fonte poderosa de biotina e também de proteínas, nutrientes que trabalham juntos pelo crescimento dos cabelos. Eles são super versáteis e podem ser incluídos em praticamente todas as refeições do dia.

Cenoura

Além de ser conhecida por fazer bem à visão, a cenoura carrega uma boa quantidade de biotina. É um legume fácil de adicionar à dieta diária, combinando perfeitamente em saladas, sucos, bolos e preparações cozidas.

Vegetais verde-escuros

Vegetais como o espinafre são verdadeiras potências nutricionais. O espinafre, por exemplo, não oferece só biotina, mas também é rico em ferro, ácido fólico e vitamina C, que são igualmente importantes para a saúde capilar.

Leite

O leite também entra na lista das excelentes fontes de biotina. Ele é rico em cálcio e outros nutrientes essenciais para o corpo. Você pode consumi-lo puro, com café ou em vitaminas, ajudando a fortalecer seus fios de dentro para fora.

