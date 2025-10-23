Acesse sua conta
Quer clarear o cabelo sem química? Veja 4 métodos naturais que funcionam de verdade

Descubra métodos naturais para clarear os fios sem agredi-los

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19:00

Esses ingredientes podem estar na sua casa e, além de iluminar o cabelo, deixam as madeixas mais saudáveis e brilhantes
Crédito: Freepik

Embora o descolorante e o tingimento sejam os métodos mais populares para clarear os fios, eles também estão entre os mais agressivos.

Esses processos abrem as cutículas e alteram a porosidade do cabelo, o que pode deixá-lo enfraquecido, quebradiço e, em casos mais severos, até provocar queda capilar.

Por isso, muitas pessoas buscam alternativas naturais para iluminar os fios de forma mais suave e sem a necessidade de uma rotina exaustiva de cuidados depois da clareação. A seguir, confira algumas dessas opções.

1. Chá de camomila

O clareamento com chá de camomila é um dos métodos naturais mais conhecidos e eficazes. Basta aplicar o chá, preparado com as flores ou com o sachê, nos cabelos limpos e úmidos, pelo menos duas vezes por semana.

É importante ter paciência: os resultados podem levar algumas semanas para aparecer. Embora a exposição ao sol acelere o processo, especialistas não recomendam essa prática, já que os raios ultravioleta ressecam e danificam os fios.

Os efeitos são mais visíveis em madeixas naturalmente claras, mas quem tem fios escuros também pode se beneficiar com cabelos mais brilhantes e saudáveis.

2. Mistura com canela

A canela é outro ingrediente comum na cozinha que também pode ser usada como aliada na hora de clarear os fios.

Basta combinar duas colheres de canela em pó com três colheres de condicionador ou de hidratante, e aplicar em todo o cabelo úmido. Em seguida, deixe agir por cerca de quatro horas e enxágue bem até remover completamente o produto

Além de clarear em algumas semanas, a canela ainda ajuda a estimular a circulação no couro cabeludo, o que pode favorecer o crescimento capilar e dar mais brilho às madeixas.

3. Máscara de mel e canela

A canela já tem um leve poder clareador, mas seus efeitos ficam ainda mais intensos quando combinada com mel cru.

Isso porque ela atua como ativador do peróxido de hidrogênio, que é produzido em pequenas quantidades pelo mel e ajuda no clareamento.

Para usar, misture mel e canela até formar uma pasta homogênea e deixe descansar por alguns minutos.

Em seguida, adicione um pouco de condicionador e aplique nos cabelos limpos e úmidos, evitando a raiz se o couro cabeludo for sensível. Cubra os fios e deixe agir por algumas horas antes de enxaguar bem.

4. Clareador de cabelo

Ao contrário do descolorante e da tinta tradicional, o clareador de cabelo vendido em farmácias e lojas de cosméticos costumam ser bem mais suaves.

Eles atuam de forma gradual, iluminando os fios aos poucos, e podem trazer resultados até mesmo em cabelos mais escuros.

Outro ponto positivo é que muitos desses produtos possuem ingredientes hidratantes e nutritivos, capazes de tratar o cabelo enquanto promovem o clareamento.

