O segredo da China que é 10x mais higiênico e mais fácil de lavar do que a esponja amarela

Sua panela tem purê grudado? Veja a solução simples para evitar ter que recorrer à esponja tradicional

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:03

Não gaste tempo e força: o segredo do vapor para descolar sujeira difícil antes de usar o silicone.
Não gaste tempo e força: o segredo do vapor para descolar sujeira difícil antes de usar o silicone. Crédito: Imagem gerada por IA

Embora a esponja de silicone apresente inúmeras vantagens em higiene e sustentabilidade, ela revela um ponto de dificuldade em situações específicas: a sujeira que gruda mais.

O uso de força se faz necessário para limpar algumas partes de alimentos que teimam em ficar presos na superfície da louça.

Assim, neste quesito, a esponja de silicone, mesmo na versão mais eficiente de cerdas baixas, acaba não sendo tão prática quanto a tradicional amarela.

A nova solução

Quando a sujeira é muito aderente e não sai apenas com a esponja, é preciso recorrer a soluções alternativas. A maneira mais eficaz de contornar essa dificuldade é usar água quente.

A dica é colocar um pouco de detergente, esquentar um pouquinho de água (não é preciso usar muita) e despejar essa água quente por cima da louça. O calor ajuda a desgrudar o que estava fixo, facilitando a limpeza.

Uma opção ainda mais completa é usar água quente com sal, pois essa misturinha de água fará com que a sujeira desgrude na hora.

Depois desse tratamento prévio, a esponja de silicone pode realmente tirar aquela sujeira superficial que restou, e a necessidade de recorrer à esponja amarela diminui drasticamente.

O uso pontual da esponja amarela

Mesmo com as soluções de água quente, em casos muito raros ou na correria, pode-se recorrer à outra esponja.

A pessoa que testou a silicone usa a esponja amarela em apenas 5% das vezes, reservando-a somente para aqueles casos de sujeira muito grudada, que são raros. Nos demais 95% das vezes, a esponja de silicone resolve tudo.

Por que o silicone exige mais detergente

É importante notar que, para conseguir um bom desempenho, o usuário pode acabar gastando um pouquinho mais de detergente na esponja de silicone.

Isto ocorre porque ela não faz tanta espuma quanto a tradicional. É necessário repor a quantidade de detergente no meio do processo de lavagem, dando uma limpadinha antes para sair o excesso de sujeira.

Apesar do pequeno desafio na sujeira grudada, a esponja de silicone mostra-se extremamente versátil na limpeza da casa. A pessoa consegue limpar a cuba da pia e a pia inteira com o conjunto de silicone. Além disso, o fogão também pode ser limpo com a esponja de silicone, e o resultado funciona perfeitamente.

