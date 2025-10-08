NAS ALTURAS

Aeromoça revela por que você precisa lavar o cabelo antes de embarcar em um avião

Sille Rydell compartilhou nove dicas que todo mundo deveria seguir em um voo

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14:00

Sille Rydell Crédito: Reprodução/Instagram

Uma comissária de bordo revelou uma etapa simples de higiene que, segundo ela, é crucial antes de embarcar em qualquer voo: lavar o cabelo. Sille Rydell enfatizou que o banho e a lavagem do cabelo são o "melhor ritual pré-embarque" que um passageiro pode fazer.

Segundo ela, o fato de o cabelo parecer limpo, mesmo três dias após o último enxague, não é uma razão suficiente para pular esse passo de higiene pessoal. "Cabelo sujo, sem banho, sem vergonha? Faça isso pelo seu vizinho de assento... e por você mesmo", desabafou.

Mas essa não é a única 'regra' divulgada por Sille. A tripulante de cabine compartilhou no TikTok nove dicas essenciais para garantir conforto, boas maneiras e praticidade a 38.000 pés de altitude. Uma delas tem relação com a praticidade e o conforto das roupas. "O seu look pode ser chique para o aeroporto, mas ele sobreviverá à turbulência, a banheiros minúsculos e a 10 horas no mesmo assento?", questionou.

Veja as nove dicas de Sille Rydell para o voo perfeito:

1. Evite calças largas ou saias longas: A razão é simples e higiênica. Sille adverte que roupas que tocam o chão do banheiro do avião podem fazer você se arrepender, dado o quão sujo o piso pode ser.

2. Diga "não" a perfumes fortes: O cheiro forte pode incomodar e até causar alergias em ambientes fechados. "Os cheiros persistem na cabine, e nem todos amam sua fragrância em 38.000 pés", explicou.

3. Tome banho e lave o cabelo antes de embarcar: Conforme mencionado, esta é a regra de ouro de Sille para garantir o conforto de todos.

4. Nunca ande descalço: "Apenas... por favor, não faça isso. Especialmente não no banheiro", implorou Sille, citando o risco de pisar em algo desagradável no chão.

5. Não use sutiãs com aro: O conforto é fundamental. Sille alerta que "o aro mais a cabine pressurizada por horas é igual a grande arrependimento". Opte por modelos "macios e confortáveis".

6. Fuja de looks de peça única: Macacões e bodies podem até soar como uma boa opção, mas são impraticáveis quando você está "semi-nu em um banheiro que balança com a turbulência". Conjuntos de duas peças, como de moletom, que seja confortável, chique e quentinho, são a melhor ideia, segundo a aeromoça.

7. Evite joias e cintos em excesso: A comissária sugere que você "guarde" suas joias e cintos na bagagem de mão em vez de usá-los, pois o excesso de acessórios pode causar atrasos na segurança do aeroporto.

8. Diga adeus a leggings e jeans superapertados: O conforto deve prevalecer. Sille lembra que "a pressão da cabine incha o corpo. Aquele look fofo pode parecer um aperto de corpo inteiro em altitude de cruzeiro".

9. Use meias de compressão: Item obrigatório em voos longos. Elas melhoram a circulação, combatem o inchaço e previnem coágulos de sangue.

Sille conclui seu guia incentivando os passageiros a serem práticos e a priorizarem o conforto. "Mantenha-se confortável, prático e um pouco preparado - e seu eu futuro durante o voo agradecerá".