Homem que brincava que dor nas costas era 'coisa da idade' morre aos 38 anos

Giuliana Mancini
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:49
Um pai de quatro filhos que brincava dizendo que suas dores nas costas eram "só coisa da idade" morreu apenas oito semanas depois de descobrir que o desconforto era causado por um câncer terminal.
Steve Burrows, de 38 anos, começou a sentir algumas "fisgadas" na região lombar no mês de julho, mas não levou muito a sério. Passou apenas a fazer alongamentos e posturas inspiradas em ioga para tentar aliviar a dor. "Ele dizia para as crianças: 'é só coisa da idade', e eu respondia: 'mas você só tem 38 anos!'", contou a ex-companheira dele, Bethan Kester, de 35 anos.
Steve Burrows
O problema é que o desconforto sentido por ele era causado por tumores que pressionavam seus nervos, resultado de um câncer retal em estágio 4. "Antes que a gente percebesse o que era, a dor já estava presente o dia inteiro", disse Bethan.
O quadro evoluiu rapidamente, e Steve, que é morador de St Neots, na Inglaterra, acabou internado em um centro de cuidados paliativos. Quando recebeu o diagnóstico terminal, o inglês ficou abalado, mas tentou manter a esperança. "Ele ficou devastado, me ligou chorando, estava com muito medo. Mas depois que a ficha caiu, dizia: 'vou lutar contra isso, a gente vai conseguir'", relembrou Bethan.
Infelizmente, o câncer já havia se espalhado para o fígado e o corpo dele não resistiu. Steve morreu no dia 27 de setembro. "[O câncer] tomou conta do corpo dele antes que a gente conseguisse entender o que estava acontecendo. Foi tudo muito rápido", falou Bethan.
A mulher foi companheira de Steve por quase cinco anos, e os dois continuavam amigos próximos após a separação, compartilhando a criação da filha Briannah, de 7 anos, além dos dois filhos mais velhos de Bethan. Ela decidiu tornar o caso público para alertar outras pessoas sobre a importância de não ignorar sinais do corpo.
"É devastador para toda a família. Faz literalmente um mês que ele recebeu o diagnóstico e agora ele não está mais aqui. Isso tirou o chão de todos nós", lamentou.
Steve já enfrentava, desde os 13 anos, uma condição genética rara chamada Polipose Adenomatosa Familiar (FAP), uma mutação que causa centenas de pólipos no intestino e aumenta muito o risco de câncer colorretal. Na adolescência, ele chegou a passar por uma cirurgia para retirar parte do reto.