IGNOROU O SINTOMA

Homem que brincava que dor nas costas era 'coisa da idade' morre aos 38 anos

Desconforto era causado por um câncer em estágio avançado

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:49

Steve Burrows e família Crédito: Kennedy News and Media/Reprodução

Um pai de quatro filhos que brincava dizendo que suas dores nas costas eram "só coisa da idade" morreu apenas oito semanas depois de descobrir que o desconforto era causado por um câncer terminal.

Steve Burrows, de 38 anos, começou a sentir algumas "fisgadas" na região lombar no mês de julho, mas não levou muito a sério. Passou apenas a fazer alongamentos e posturas inspiradas em ioga para tentar aliviar a dor. "Ele dizia para as crianças: 'é só coisa da idade', e eu respondia: 'mas você só tem 38 anos!'", contou a ex-companheira dele, Bethan Kester, de 35 anos.

O problema é que o desconforto sentido por ele era causado por tumores que pressionavam seus nervos, resultado de um câncer retal em estágio 4. "Antes que a gente percebesse o que era, a dor já estava presente o dia inteiro", disse Bethan.

O quadro evoluiu rapidamente, e Steve, que é morador de St Neots, na Inglaterra, acabou internado em um centro de cuidados paliativos. Quando recebeu o diagnóstico terminal, o inglês ficou abalado, mas tentou manter a esperança. "Ele ficou devastado, me ligou chorando, estava com muito medo. Mas depois que a ficha caiu, dizia: 'vou lutar contra isso, a gente vai conseguir'", relembrou Bethan.

Infelizmente, o câncer já havia se espalhado para o fígado e o corpo dele não resistiu. Steve morreu no dia 27 de setembro. "[O câncer] tomou conta do corpo dele antes que a gente conseguisse entender o que estava acontecendo. Foi tudo muito rápido", falou Bethan.

A mulher foi companheira de Steve por quase cinco anos, e os dois continuavam amigos próximos após a separação, compartilhando a criação da filha Briannah, de 7 anos, além dos dois filhos mais velhos de Bethan. Ela decidiu tornar o caso público para alertar outras pessoas sobre a importância de não ignorar sinais do corpo.

"É devastador para toda a família. Faz literalmente um mês que ele recebeu o diagnóstico e agora ele não está mais aqui. Isso tirou o chão de todos nós", lamentou.