Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem que brincava que dor nas costas era 'coisa da idade' morre aos 38 anos

Desconforto era causado por um câncer em estágio avançado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:49

Steve Burrows
Steve Burrows e família Crédito: Kennedy News and Media/Reprodução

Um pai de quatro filhos que brincava dizendo que suas dores nas costas eram "só coisa da idade" morreu apenas oito semanas depois de descobrir que o desconforto era causado por um câncer terminal. 

Steve Burrows, de 38 anos, começou a sentir algumas "fisgadas" na região lombar no mês de julho, mas não levou muito a sério. Passou apenas a fazer alongamentos e posturas inspiradas em ioga para tentar aliviar a dor. "Ele dizia para as crianças: 'é só coisa da idade', e eu respondia: 'mas você só tem 38 anos!'", contou a ex-companheira dele, Bethan Kester, de 35 anos. 

Steve Burrows

Steve Burrows e família por Kennedy News and Media/Reprodução
Steve Burrows e família por Kennedy News and Media/Reprodução
Steve Burrows e família por Kennedy News and Media/Reprodução
Steve Burrows e família por Kennedy News and Media/Reprodução
Steve Burrows e família por Kennedy News and Media/Reprodução
Steve Burrows e família por Kennedy News and Media/Reprodução
1 de 6
Steve Burrows e família por Kennedy News and Media/Reprodução

O problema é que o desconforto sentido por ele era causado por tumores que pressionavam seus nervos, resultado de um câncer retal em estágio 4. "Antes que a gente percebesse o que era, a dor já estava presente o dia inteiro", disse Bethan. 

O quadro evoluiu rapidamente, e Steve, que é morador de St Neots, na Inglaterra, acabou internado em um centro de cuidados paliativos. Quando recebeu o diagnóstico terminal, o inglês ficou abalado, mas tentou manter a esperança. "Ele ficou devastado, me ligou chorando, estava com muito medo. Mas depois que a ficha caiu, dizia: 'vou lutar contra isso, a gente vai conseguir'", relembrou Bethan.

Infelizmente, o câncer já havia se espalhado para o fígado e o corpo dele não resistiu. Steve morreu no dia 27 de setembro. "[O câncer] tomou conta do corpo dele antes que a gente conseguisse entender o que estava acontecendo. Foi tudo muito rápido", falou Bethan.

A mulher foi companheira de Steve por quase cinco anos, e os dois continuavam amigos próximos após a separação, compartilhando a criação da filha Briannah, de 7 anos, além dos dois filhos mais velhos de Bethan. Ela decidiu tornar o caso público para alertar outras pessoas sobre a importância de não ignorar sinais do corpo.

"É devastador para toda a família. Faz literalmente um mês que ele recebeu o diagnóstico e agora ele não está mais aqui. Isso tirou o chão de todos nós", lamentou.

Steve já enfrentava, desde os 13 anos, uma condição genética rara chamada Polipose Adenomatosa Familiar (FAP), uma mutação que causa centenas de pólipos no intestino e aumenta muito o risco de câncer colorretal. Na adolescência, ele chegou a passar por uma cirurgia para retirar parte do reto.

Leia mais

Imagem - Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital

Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital

Imagem - Homem mais velho do mundo, brasileiro revela segredo para chegar aos 113 anos

Homem mais velho do mundo, brasileiro revela segredo para chegar aos 113 anos

Imagem - Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos

Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos

Tags:

Câncer de Cólon Câncer Características de Câncer Steve Burrows

Mais recentes

Imagem - Quem são as mulheres apontadas como affairs de Vini Jr. em 2025

Quem são as mulheres apontadas como affairs de Vini Jr. em 2025
Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
Imagem - O dia do seu nascimento revela o que pode mudar na sua vida neste 8 de outubro; veja o alerta

O dia do seu nascimento revela o que pode mudar na sua vida neste 8 de outubro; veja o alerta

MAIS LIDAS

Imagem - Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir
01

Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
02

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
03

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
04

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar