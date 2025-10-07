Acesse sua conta
Homem mais velho do mundo, brasileiro revela segredo para chegar aos 113 anos

João Marinho Neto comemorou seu 113º aniversário no último domingo (5)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:03

João Marinho Neto
João Marinho Neto Crédito: Reprodução/Instagram @guinnessworldrecords

O brasileiro João Marinho Neto comemorou uma conquista impressionante no último domingo (5): a chegada de seu 113º aniversário. Ele é atualmente o homem vivo mais velho do mundo, título oficial reconhecido pelo Guinness World Records desde novembro de 2024, após o falecimento do britânico John Tinniswood, que tinha 112 anos. A nova idade foi celebrada ao lado da família e amigos.

Natural de Maranguape, no Ceará, Neto nasceu em 5 de outubro de 1912 e é hoje o último homem vivo nascido naquele ano. Sua história é marcada por simplicidade, trabalho duro e muito amor à vida. Filho de agricultores, aos 4 anos já ajudava o pai no campo, cuidando do gado e colhendo frutas. João casou-se com Josefa Albano dos Santos (1920–1994), com quem teve quatro filhos: Antônio, José, Fátima e Vanda.

Mais tarde, teve mais três filhos – Vinícius, Jarbas e Conceição – com a companheira Antonia Rodrigues Moura. Atualmente, são seis filhos vivos, além de 22 netos, 15 bisnetos e três tataranetos.

João Marinho Neto

João Marinho Neto por Reprodução/Instagram @guinnessworldrecords
João Marinho Neto por Reprodução/Instagram @guinnessworldrecords
João Marinho Neto por Reprodução/Instagram @guinnessworldrecords
João Marinho Neto em reportagem do Fantástico por Reprodução/TV Globo
João Marinho Neto quando comemorou os 110 anos por Reprodução/Instagram @guinnessworldrecords
1 de 5
João Marinho Neto por Reprodução/Instagram @guinnessworldrecords

Ao Guinness, quando perguntado sobre o segredo de sua longevidade, João foi direto: disse que é "estar cercado de boas pessoas e manter seus entes queridos por perto".

Para celebrar a data, seus familiares organizaram uma festa, e o perfil do Guinness no Instagram compartilhou a homenagem, destacando a marca histórica. "Feliz 113º aniversário para João Marinho Neto, o homem mais velho do mundo. O brasileiro está celebrando o marco impressionante hoje com uma grande festa que seus entes queridos planejaram para ele", afirmou o post.

"João tem desfrutado da vida desde que foi nomeado o homem vivo mais velho do mundo em novembro do ano passado, após a morte de John Tinniswood, do Reino Unido, aos 112 anos. João tinha 112 anos e 52 dias na época, conforme confirmado pela Longeviquest. Ele nasceu em Maranguape, no Ceará, Brasil, em 5 de outubro de 1912, e agora é o último homem sobrevivente que nasceu naquele ano", completou a publicação.

Recentemente, Neto prestou uma singela homenagem à britânica Ethel Caterham, a pessoa viva mais velha, que completou 116 anos em agosto, enviando-lhe felicitações: "Ethel, Feliz Aniversário".

Segundo a LongeviQuest - autoridade mundial em longevidade humana -, este gesto também foi um momento histórico. "Isto marca a primeira comunicação documentada entre a mulher mais velha do mundo e o homem mais velho do mundo, e a primeira felicitação de aniversário registrada trocada entre supercentenários em países diferentes", informou.

