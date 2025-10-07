Acesse sua conta
O segredo para fazer seu telefone carregar 2x mais rápido (funciona mesmo!)

Descubra os 5 truques que aceleram a bateria do seu Android ou iPhone (e fazem o carregador durar mais)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:54

Celular pronto para carregar
Celular pronto para carregar Crédito: Shutterstock/Reprodução

A bateria do seu celular vive acabando na hora errada? Pior: quando você precisa de uma carga rápida, o ícone de bateria parece congelar? A verdade é que a velocidade do carregamento não depende apenas do carregador e do cabo - ela depende de como e onde você carrega.

Não importa se você tem um iPhone de última geração ou um Android básico, existem hábitos simples que você pode mudar agora para dobrar a velocidade do seu carregamento e voltar à vida online mais rápido.

5 truques para carregar seu celular o mais rápido possível

1. Desligue (ou use o modo avião)

Esta é a dica mais simples e mais eficaz, mas muita gente ignora. A maior parte da energia gasta pelo seu celular é usada para manter a conexão à rede (Wi-Fi, 4G, Bluetooth) e buscar sinal.

Acelere: Se você quer velocidade máxima, coloque o telefone no Modo Avião. Isso desliga todas as conexões sem fio e reduz drasticamente o consumo. Se puder, desligue o aparelho por completo. Sem distrações, ele foca toda a energia no carregamento da bateria.

2. Diga adeus aos carregamentos sem fio

Os carregadores por indução (wireless) são superpráticos, mas são visivelmente mais lentos do que os cabos, e isso tem um motivo.

Acelere: O carregamento sem fio gera uma perda de energia durante a transferência e, pior, gera mais calor. O calor é o principal inimigo da bateria. Sempre que precisar de velocidade, use o cabo.

3. Evite o calor a todo custo

A bateria de Lítio (usada em praticamente todos os celulares modernos) odeia o calor. Quando o celular esquenta, o sistema operacional do aparelho diminui a velocidade de carregamento para proteger a bateria de danos a longo prazo.

Acelere: Se o seu telefone estiver quente (por ter sido usado ou exposto ao sol), remova a capa antes de carregar. Nunca carregue o celular debaixo do travesseiro ou em locais abafados. Se possível, mantenha-o em um ambiente fresco.

4. Use a porta de parede, não o computador

Carregar o celular conectando o cabo diretamente no computador ou no notebook é extremamente lento.

Acelere: As portas USB de computadores e carros geralmente fornecem uma corrente de energia muito baixa (cerca de 0.5A), enquanto os adaptadores de parede modernos fornecem correntes mais altas (entre 1.5A e 3.0A). Use sempre a tomada de parede.

5. Priorize o carregador original e verifique a potência (watts)

Carregadores ruins ou muito antigos podem não ter a potência necessária para o seu aparelho, o que afeta diretamente o tempo de recarga.

Acelere: Use o carregador que veio na caixa do seu telefone ou um de uma marca confiável que seja compatível com a tecnologia de carregamento rápido do seu modelo (como Quick Charge ou USB-PD). A potência do carregador (medida em Watts) deve ser igual ou superior à potência máxima que seu aparelho suporta.

