Como dobrar lençol de elástico de forma rápida e fácil em menos de 1 minuto

Aprenda a técnica dos quatro movimentos simples que transforma o lençol rebelde em um retângulo perfeito

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:00

Lençol de elástico Crédito: Shutterstock/Reprodução

Se você já lutou contra a frustração de tentar dobrar um lençol de elástico, apenas para desistir e amassá-lo no armário, saiba que não está sozinho. Considerado por muitos como um dos maiores desafios da organização doméstica, existe um método simples e rápido que transforma esse inimigo em um retângulo perfeito.



Com apenas quatro movimentos principais, você vai dominar essa técnica e nunca mais vai precisar enrolar seu lençol de elástico.

O passo a passo que vai mudar sua vida:

Esta técnica usa os cantos do lençol para criar uma estrutura firme que se dobra facilmente, garantindo que o elástico fique escondido.

1. Vire e vista os cantos

Pegue o lençol e coloque as mãos dentro de dois cantos adjacentes (os cantos que ficam lado a lado, como o superior direito e o inferior direito). O lençol deve estar virado do avesso na sua frente. Com uma mão ainda dentro do primeiro canto, use-a para vestir o segundo canto sobre o primeiro. Você terá agora os dois cantos na mesma mão.

2. Vista os outros dois cantos

Mantenha os dois cantos que estão vestidos em uma mão. Agora, pegue o terceiro canto (o que está solto e na ponta oposta) e use os dois cantos já unidos para vestir este terceiro canto sobre eles. Repita o processo com o quarto e último canto. O resultado é o lençol pendurado com todos os quatro cantos encaixados um dentro do outro, formando uma espécie de "bolsa" em uma das pontas.

3. Ajeite e crie o retângulo

Coloque o lençol sobre uma superfície plana e limpa (como uma mesa ou cama). O lado do lençol que tem a costura e o elástico embutidos deve estar voltado para cima. Alise as bordas para que a peça forme um retângulo, com o elástico encaixado correndo apenas em um dos lados (a borda que você acabou de encaixar).

4. Finalize a dobra em três partes

A partir do retângulo que você criou, siga o processo de dobra tradicional:

Dobre a borda (onde está o elástico embutido) em direção ao centro, para esconder a parte elástica e deixar o lado liso exposto.

Dobre o lençol ao meio, no sentido do comprimento, formando uma longa tira.

Dobre a tira novamente em três ou quatro partes, até que se forme o quadrado ou retângulo compacto e perfeito.