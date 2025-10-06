Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como dobrar lençol de elástico de forma rápida e fácil em menos de 1 minuto

Aprenda a técnica dos quatro movimentos simples que transforma o lençol rebelde em um retângulo perfeito

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:00

Lençol de elástico
Lençol de elástico Crédito: Shutterstock/Reprodução

Se você já lutou contra a frustração de tentar dobrar um lençol de elástico, apenas para desistir e amassá-lo no armário, saiba que não está sozinho. Considerado por muitos como um dos maiores desafios da organização doméstica, existe um método simples e rápido que transforma esse inimigo em um retângulo perfeito.

Com apenas quatro movimentos principais, você vai dominar essa técnica e nunca mais vai precisar enrolar seu lençol de elástico.

Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização

Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
1 de 7
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock

O passo a passo que vai mudar sua vida:

Esta técnica usa os cantos do lençol para criar uma estrutura firme que se dobra facilmente, garantindo que o elástico fique escondido.

1. Vire e vista os cantos

Pegue o lençol e coloque as mãos dentro de dois cantos adjacentes (os cantos que ficam lado a lado, como o superior direito e o inferior direito). O lençol deve estar virado do avesso na sua frente. Com uma mão ainda dentro do primeiro canto, use-a para vestir o segundo canto sobre o primeiro. Você terá agora os dois cantos na mesma mão.

2. Vista os outros dois cantos

Mantenha os dois cantos que estão vestidos em uma mão. Agora, pegue o terceiro canto (o que está solto e na ponta oposta) e use os dois cantos já unidos para vestir este terceiro canto sobre eles. Repita o processo com o quarto e último canto. O resultado é o lençol pendurado com todos os quatro cantos encaixados um dentro do outro, formando uma espécie de "bolsa" em uma das pontas.

Leia mais

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - 7 erros comuns que estão destruindo seu cabelo (e como parar agora)

7 erros comuns que estão destruindo seu cabelo (e como parar agora)

Imagem - Sua cadeira está lotada de roupas? Saiba o que isso realmente revela sobre você

Sua cadeira está lotada de roupas? Saiba o que isso realmente revela sobre você

3. Ajeite e crie o retângulo

Coloque o lençol sobre uma superfície plana e limpa (como uma mesa ou cama). O lado do lençol que tem a costura e o elástico embutidos deve estar voltado para cima. Alise as bordas para que a peça forme um retângulo, com o elástico encaixado correndo apenas em um dos lados (a borda que você acabou de encaixar).

4. Finalize a dobra em três partes

A partir do retângulo que você criou, siga o processo de dobra tradicional:

Dobre a borda (onde está o elástico embutido) em direção ao centro, para esconder a parte elástica e deixar o lado liso exposto.

Dobre o lençol ao meio, no sentido do comprimento, formando uma longa tira.

Dobre a tira novamente em três ou quatro partes, até que se forme o quadrado ou retângulo compacto e perfeito.

Em menos de 60 segundos, você transformou uma peça rebelde em um item de organização. O segredo está no primeiro passo: vestir os quatro cantos um dentro do outro para criar uma borda reta. A partir daí, é só dobrar como uma toalha comum!

@manualdomundo O melhor jeito de DOBRAR LENÇOL de ELÁSTICO #ManualdoMundo #Dica #agoravocêsabe #organizaçãodecasa ♬ som original - Manual do Mundo

Tags:

Lençóis

Mais recentes

Imagem - Quem é Rafaela Del Bianchi, influencer que namorou atleta da Seleção e morreu em tragédia

Quem é Rafaela Del Bianchi, influencer que namorou atleta da Seleção e morreu em tragédia
Imagem - Apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu precisa ir ao médico após fortes dores

Apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu precisa ir ao médico após fortes dores
Imagem - Veja 5 sinais de que seu colega de trabalho é um psicopata

Veja 5 sinais de que seu colega de trabalho é um psicopata

MAIS LIDAS

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
01

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota
02

Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota

Imagem - Provedor de internet paga R$ 40 mil por mês à facção para ficar em região de Salvador
03

Provedor de internet paga R$ 40 mil por mês à facção para ficar em região de Salvador

Imagem - Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela
04

Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela